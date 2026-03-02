Ο Bρετανικός στρατός αντέδρασε σε «φερόμενο πλήγμα drone» τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στην αεροπορική βάση του στην Κύπρο, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας στο Λονδίνο, με φόντο τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα» (σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε μέσω X ότι το πλήγμα προκάλεσε μόνο «περιορισμένες ζημιές».

Σε σχέση με περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Βάση Ακρωτηρίου,σύμφωνα με ενημέρωση που λήφθηκε σε διάφορα επίπεδα, πρόκειται για μη επανδρωμένο drone το οποίο προκάλεσε περιορισμένες ζημιές.



Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 2, 2026

«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων», πρόσθεσε.

Cyprus at war pic.twitter.com/4cLnTHMk2B — Lebanese Fella 🇱🇧🇺🇦🇫🇷 (@LbfIntel) March 1, 2026

Το πρώτο μήνυμα Χριστοδουλίδη για την επίθεση με drone

«Συμπατριώτες, Συμπατριώτισσες Υπό το φως των γεγονότων επέλεξα να απευθυνθώ σε όλους εσάς για να σας ενημερώσω απευθείας για όσα διαδραματίστηκαν χθες βράδυ.

Στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Δημοκρατίας βρίσκονται σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, συγκάλεσα αμέσως, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση.

Ταυτόχρονα, για τις εξελίξεις είμαι σε συνεχή επαφή με όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών.

Κυρίες και Κύριοι, Βρισκόμαστε σε μια περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής αστάθειας με πολλές προκλήσεις και προβλήματα, η οποία διέρχεται μια πρωτοφανή κρίση.

Θέλω να είμαι σαφής: Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα, πάντοτε ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος, και θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με την ίδια υπευθυνότητα.

Πράττουμε ό,τι πρέπει με πρώτιστο μέλημά μας την Ασφάλεια της χώρας και των πολιτών», δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος.

Οδηγίες παραμονής σε εσωτερικούς χώρους

Σύμφωνα με την εφημερίδα Cyprus Mail, το προσωπικό των βάσεων ενημερώθηκε για την ύπαρξη απειλής και έλαβε οδηγίες να επιστρέψει άμεσα στις οικίες του και να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους «μέχρι νεωτέρας». Όσοι βρίσκονταν εντός των εγκαταστάσεων κλήθηκαν να απομακρυνθούν από παράθυρα και να καλυφθούν πίσω ή κάτω από βαριά και συμπαγή έπιπλα, αναμένοντας περαιτέρω οδηγίες.

Το ισραηλινό Channel 14 ανέφερε ότι υπάρχει «υποψία αεροπορικού δυστυχήματος» στη βάση και σημειώνοντας ότι ακούστηκε δυνατή έκρηξη στην περιοχή ενώ σήμανε συναγερμός.

BREAKING: ALERT SENT TO BRITISH FORCES IN CYPRUS WARNING OF AN “IMMINENT SECURITY THREAT,” URGING PERSONNEL TO TAKE SHELTER pic.twitter.com/JiD5VNhjnS — Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 1, 2026