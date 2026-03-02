BEAST

Σε κατάσταση συναγερμού το Μέγαρο Μαξίμου

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Εβδομάδα δύσκολη από πολλές πλευρές, καθώς όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση στο Ιράν το πρωί του περασμένου Σαββάτου έχουν δημιουργήσει μεγάλη -παγκόσμια- ανησυχία. Από αυτή την κατάσταση είναι προφανές ότι επηρεάζεται σημαντικά και η Ελλάδα, καθώς υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεων αμερικανικών στη βάση της Σούδας. Ειδικά χθες μετά την αποτυχημένη επίθεση του Ιράν σε βρετανική βάση στην Κύπρο που εξουδετερώθηκε από την Ισραηλινή αεράμυνα, στο Μέγαρο Μαξίμου είναι όλοι σε κατάσταση συναγερμού.

Διπλωματική λύση θέλει η Αθήνα

Στο Μέγαρο Μαξίμου από το πρωί του Σαββάτου είναι σε όλοι σε ετοιμότητα. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν σε ανοικτή γραμμή με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, αλλά και με την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι συσκέψεις ήταν συνεχείς και αυτό που μεταδίδεται από το πρωθυπουργικό γραφείο είναι ότι πρέπει να υπάρξει διπλωματική λύση.

Στηρίζουν ΗΠΑ και Ισραήλ

Πάντως αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Αθήνα κινείται ιδιαίτερα προσεκτικά, γιατί η χώρα μας είναι σε ευαίσθητη περιοχή, αλλά στηρίζει πλήρως τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην επιχείρηση να πέσει το καθεστώς του Ιράν. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η κίνηση του πρωθυπουργού να συνομιλήσει τηλεφωνικά με ξένους ηγέτες, αλλά και με κρίσιμους παράγοντες από τον αραβικό κόσμο. Μέσα από αυτή την ιστορία, ο στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να ενδυναμωθεί περισσότερο και η σχέση της Αθήνας με την Ουάσιγκτον με απώτερο όφελος την καλύτερη συνεργασία για πολλούς λόγους.

Ομπρέλα προστασίας

Αυτό που θέλει η Αθήνα επίσης είναι να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες και διεθνείς εταίρους, ώστε να προστατευθούν Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή -για παράδειγμα στο Ντουμπάι είναι περίπου 1.500 Έλληνες- αλλά και να διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Και αυτό διότι υπάρχουν ισχυρά ελληνικά συμφέροντα και από χθες που χτυπήθηκαν τάνκερ αμερικανικών και βρετανικών συμφερόντων ενισχύθηκε η ανησυχία. Μάλιστα έως χθες το βράδυ ήταν δέκα ελληνικά δεξαμενόπλοια εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο. Επ’ αυτού υπάρχει ανοικτή γραμμή του πρωθυπουργικού γραφείου με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

Επιχείρηση επαναπατρισμού Ελλήνων

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ύστερα από συνεννόηση με τον πρωθυπουργό, είχε χθες το απόγευμα τηλεδιάσκεψη με επικεφαλής των πρεσβειών σε προξενεία στο Ιράν και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής. Έδωσε, όπως έμαθε η στήλη, σαφείς οδηγίες για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών και την επαγρύπνηση των διπλωματικών αποστολών. Μάλιστα ξεκίνησε η πλήρης καταγραφή των Ελλήνων που είναι στις κρίσιμες περιοχές και όσοι επιθυμούν, και το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα υπάρξει άμεση επιστροφή. Η εντολή είναι σαφής όμως και στις πρεσβείες. Να δοθεί ακόμα και κατάλυμα σε όσους επιθυμούν εάν χρειαστεί.

Αποκλιμάκωση θέλουν στις Βρυξέλλες

Ο υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε χθες και σε έκτακτη τηλεσύσκεψη με τους Ευρωπαίους ομολόγους του και η γραμμή των Βρυξελλών ήταν να υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση της κρίσης. Υπάρχει βέβαια μια σιωπηρή ικανοποίηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ και μεγάλου αριθμού της ηγετικής του ομάδας, ενώ κρατούνται αποστάσεις εάν ήταν νόμιμη ή όχι η επέμβαση.

Επίθεση της αντιπολίτευσης

Σε αυτό το σκηνικό πολέμου η αντιπολίτευση βρήκε την ευκαιρία πάλι να επιτεθεί στην κυβέρνηση. Και μέσα σε αυτό το σκηνικό το ενδιαφέρον είναι ότι εμφανίστηκε και ο Αλέξης Τσίπρας που αποφάσισε να παρεμβαίνει πιο πολύ, καθώς οι δημοσκοπήσεις έχουν κάποια ανησυχητικά στοιχεία και άρα πρέπει να είναι πιο ενεργός.

Θετικό σήμα για Μητσοτάκη

Και να πάμε στα εσωτερικά θέματα, καθώς ο πρωθυπουργός είδε να υπάρχουν τέσσερα χειροπιαστά αποτελέσματα από το κυβερνητικό έργο της προηγούμενης εβδομάδας που κατά τον ίδιο πρέπει να συγκρατηθούν. Το ένα είναι η λειτουργία του νέου ψηφιακού εργαλείου εποπτείας του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου. Τι σημαίνει αυτό; Κάθε πολίτης μπορεί να βλέπει τη θέση των τρένων στον χάρτη, την πορεία, την ταχύτητα και την κατεύθυνσή τους σε πραγματικό χρόνο. Τα άλλα είναι το καινοτόμο νομοσχέδιο που προβλέπει τη σύσταση και τη λειτουργία ψηφιακού Μητρώου καταγραφής και παρακολούθησης υποθέσεων διαφθοράς, η αναβάθμιση του αξιόμαχου των Ενόπλων Δυνάμεων και το νέο ρεκόρ για τον τουρισμό το 2025.

Μήνυμα ενότητας για τα Τέμπη

Και να περάσω σε μια δύσκολη στιγμή, τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών. Κόσμος πολύς μαζεύτηκε στις συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Αυτό που όμως συγκράτησα και είδα στην Πλατεία Συντάγματος ήταν η απομόνωση ουσιαστικά της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς η απόφασή της να πολιτευθεί και να δημιουργήσει κόμμα έχει δημιουργήσει πολλά αρνητικά αντανακλαστικά. Η Μ. Καρυστιανού εισέπραξε στη συγκέντρωση το πολύ αρνητικό κλίμα και δεν μίλησε, καθώς δεν την άφησαν από την Επιτροπή των Συγγενών των Θυμάτων. Η προσοχή όλων είναι τώρα στις 23 Μαρτίου και στην έναρξη της δίκης στη Λάρισα.

Τι γίνεται με τα πολιτικά πρόσωπα;

Πάντως η δίκη αφορά μη πολιτικά πρόσωπα. Για τον Χρήστο Τριαντόπουλο ακόμα δεν έχει αποφασιστεί εάν θα παραπεμφθεί ή όχι σε Ειδικό Δικαστήριο. Για τον Κώστα Καραμανλή που ήταν υπουργός Μεταφορών την μοιραία μέρα είναι σε εξέλιξη η υπόθεση και έως το τέλος του 2026 θα ξέρουμε εάν θα παραπεμφθεί και αυτός στο Ειδικό Δικαστήριο ή όχι.

Παρ’ ολίγον ρήξη

Νεύρα πολλά νεύρα μαθαίνω ότι υπάρχουν σε υπουργικά γραφεία με «θύματα» στενούς συνεργάτες των υπουργών. Έφτασε στ’ αυτιά μου ότι σε ένα από τα πρωτοκλασάτα υπουργεία έγινε μεγάλος καβγάς ανάμεσα στον υπουργό και δεξί του χέρι επί σειρά ετών. Ήταν τόσο έντονος μάλιστα που ακούστηκε από τα βορεία μέχρι το κέντρο, ενώ κυκλοφόρησε στα δημοσιογραφικά γραφεία ότι έληξε η συνεργασία τους. Όμως αυτό μαθαίνω ότι τελικά δεν ισχύει αφού υπουργός και συνεργάτης είναι πολλά χρόνια μαζί και από έναν καβγά δεν λήγουν έτσι σχέσεις ζωής. Ότι δημιουργήθηκε μια σημαντική κρίση δημιουργήθηκε. Αφορμή ήταν η διαρροή πληροφοριών οι οποίες στη συνέχεια διαψεύστηκαν. Τελικά επήλθε ανακωχή αλλά δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά αν ισχύει το ρητό: «Ούτε γάτα, ούτε ζημιά».

Ο Τσίπρας τρέχει

Και επειδή αναφέρθηκα νωρίτερα στον Αλέξη Τσίπρα, ρώτησα τι γίνεται με το κόμμα και εάν θα ιδρυθεί και πότε. Μου είπε καλή πηγή ότι τώρα δουλεύουν στο φουλ οι μηχανές. Ο ίδιος θα συνεχίσει τις περιοδείες, περισσότερες από τον αρχικό σχεδιασμό. Θα πάει στην Κοζάνη το προσεχές Σάββατο, αλλά το ενδιαφέρον είναι πως θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη πιθανότατα μια μέρα νωρίτερα. Γιατί έχει ενδιαφέρον; Διότι είναι μια σύναξη πολιτών που υπέγραψαν στο πλαίσιο του καλέσματος για αυτοοργάνωση.

Άνοιγμα σε στελέχη του Κασσελάκη από το ΠΑΣΟΚ

Αναμονή υπάρχει στην επιχείρηση «αμφίπλευρη διεύρυνση» στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς η δεύτερη φουρνιά πολιτικών και στελεχών που ήταν να ανακοινωθεί αυτή την εβδομάδα θα πάρει κατά πάσα πιθανότητα παράταση καθώς το παζλ με βαριά ονόματα δεν έχει ολοκληρωθεί. Σας είχα ενημερώσει ότι ήδη υπάρχουν δώδεκα ονόματα και ότι ο Κώστας σκανδαλίδης που ηγείται αυτού του εγχειρήματος ήταν να ανακοινώσει τη δεύτερη λίστα αυτή την εβδομάδα. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του παζλ, μέχρι αυτή τη στιγμή, αφορά το άνοιγμα προς το Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη. Οι γέφυρες έχουν στηθεί και, όπως μαθαίνω, στη νέα λίστα θα φιγουράρουν στελέχη που προέρχονται από το περιβάλλον του πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Όσον αφορά τα στελέχη ανήκουν στη μεσαία γραμμή που αναζητούν μια νέα πολιτική στέγη με προοπτική εξουσίας, επιβεβαιώνουν πως το ΠΑΣΟΚ έχει αναλάβει κατά κάποιο τρόπο τον υποδοχέας της κεντροαριστερής δυσαρέσκειας.

Ο Μάκης έχει μέλι;

Μπορεί στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να κονταροχτυπήθηκαν κυρίως η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ και η ένταση πολλές φορές να χτύπησε κόκκινο αλλά εκτός της αιθούσης, οι στιγμές αβροφροσύνης μπορούν να επιβιώσουν ακόμα και μέσα στην πιο άγρια πολιτική θύελλα. Πρωταγωνιστές ενός τέτοιου ενσταντανέ ήταν ο yπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης και η βουλευτής Ευαγγελία Λιακούλη. Η Λιακούλη τράβηξε όλο το κουπί της Εξεταστικής μαζί με την Μιλένα Αποστολάκη για λογαριασμό της Χαριλάου Τρικούπη, όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην εξεταστική επιτροπή. Όπως μπορείτε να δείτε η στήλη ήταν εκεί όταν βρέθηκε να συνομιλεί σε εξαιρετικό κλίμα με τον «γκουρού» των κοινοβουλευτικών μαχών της ΝΔ Μάκη Βορίδη, στο καφενείο της Βουλής. O οποίος όπου βρέθηκε και στάθηκε την Παρασκευή στη Βουλή, γινόταν γύρω του ένα πηγαδάκι από βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Με συνέπεια να μου πει χαριτολογώντας, κυβερνητικό στέλεχος αν ο Μάκης έχει μέλι.

Την όρεξη για αισχροκέρδεια στα καύσιμα ανοίγει το Ιράν

Φαίνεται ότι οι εξελίξεις στο Ιράν, ανοίγουν σε κάποια πρατήρια την «όρεξη» για αυξήσεις στα καύσιμα. Γι’ αυτό και η νεοσύστατη Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή που δημιούργησε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, μπήκε σε διαδικασία να ελέγχει από το Σάββατο, τις τιμές και τη διαθεσιμότητα προϊόντων στα πρατήρια σε όλη τη χώρα. Ήδη η Αρχή έχει ενεργοποιήσει σχέδιο ελέγχων, με περισσότερους από 200 ελέγχους να πραγματοποιούνται στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Σας υπενθυμίζω ότι και όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία, είδαμε μεγάλες αυξήσεις στα καύσιμα, ενώ και αυτή τη φορά ενδέχεται να δούμε ανοδική πορεία το επόμενο διάστημα, κάτι που όπως μου έλεγε άνθρωπος της αγοράς θα εξαρτηθεί από τη διάρκεια που θα έχει η πολεμική αντιπαράθεση ΗΠΑ – Ισραήλ – Ιράν.

Στην τελική ευθεία το νέο ξενοδοχείο στην Παλιά Βουλή

Στην καρδιά της Αθήνας, στη γωνία των οδών Κολοκοτρώνη και Βουλής, το ιστορικό ακίνητο που γειτνιάζει με την Παλαιά Βουλή μπαίνει πλέον στην τελική φάση της ανακαίνισής του, με τις εργασίες να επικεντρώνονται στο εσωτερικό του. Το έργο έχει προχωρήσει και όπως όλα δείχνουν θα λειτουργήσει φέτος. Από την κατασκευή θα προκύψει μία νέα ξενοδοχειακή μονάδα, ωστόσο η συμφωνία με τον διαχειριστή που θα το αναλάβει δεν έχει ακόμη «κλειδώσει», κάτι που αποτελεί επίσης θέμα χρόνου να συμβεί καθότι η ZafidoHoldings που έχει αναλάβει την ανακατασκευή και τη μίσθωσή του, βρίσκεται σε τελική φάση συζητήσεων με γνωστή ξενοδοχειακή αλυσίδα. Ιδιοκτήτης του κτιρίου είναι το Ίδρυμα Ιωάννη και Μαρίας Χατζηκυριάκου, ενώ τη διαχείρισή του, μέσω μίσθωσης, έχει αναλάβει η Νότιες Ακτές ΙΚΕ, εταιρεία συμφερόντων της Ζafido Holdings. Το Μέγαρο Αλμυράντη, όπως είναι γνωστό, κουβαλά μακρά ιστορία. Στο ισόγειό του λειτουργούσε στο παρελθόν το υαλοπωλείο «Ermitage», ο τελευταίος ενοικιαστής πριν το κτίριο περάσει σε περίοδο εγκατάλειψης και σταδιακής παρακμής. Η ανέγερσή του χρονολογείται γύρω στο 1900 και, την εποχή που λειτουργούσε η Παλαιά Βουλή, αποτελούσε σημείο συνάντησης πολιτικών. Αργότερα φιλοξένησε μικρό ξενοδοχείο, ενώ στη συνέχεια στέγασε εμπορικά καταστήματα και γραφεία, πριν κλείσει ο κύκλος του και ξεκινήσει η σημερινή του αναβίωση.

Νέα εταιρεία επενδύσεων από την Πειραιώς

Μια νέα εταιρική οντότητα για επενδυτικές κινήσεις εκτός τραπεζικού πυρήνα φαίνεται πως ενεργοποιεί η Τράπεζα Πειραιώς, συστήνοντας την Πειραιώς Επενδυτικών Συμμετοχών. Αυτό που ακούω είναι ότι η κίνηση ερμηνεύεται ως προσπάθεια θεσμικής θωράκισης και ευελιξίας σε τοποθετήσεις που δεν εντάσσονται στον στενό κορμό των παραδοσιακών τραπεζικών εργασιών. Στο τιμόνι της νέας οντότητας τοποθετείται η Αναστασία Σακελλαρίου, η οποία εντάχθηκε στα τέλη του 2025 στο δυναμικό της Πειραιώς ως σύμβουλος διοίκησης. Η εταιρεία με βάση το σκοπό σύστασή της θα μπορεί να αποκτά και να διαχειρίζεται συμμετοχές σε επιχειρήσεις, funds και άλλες οντότητες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επενδύοντας ίδια κεφάλαια σε μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, ακίνητα, ακόμη και σε ξένα νομίσματα και επενδυτικό χρυσό. Παράλληλα, θα παρέχει υποστηρικτικές υπηρεσίες σε εταιρείες του ομίλου και θα μπορεί να συμμετέχει σε κοινοπραξίες, με σαφή, ωστόσο, διαχωρισμό από δραστηριότητες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή συλλογικών επενδύσεων.

«Χρυσωρυχείο» ο Καποδίστριας, έρχεται ο Κολοκοτρώνης

Μαθαίνω από αρμόδια χείλη ότι ο Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδή, αποτέλεσε χρυσωρυχείο τους μήνες που βρίσκεται στις αίθουσες. Την παραγωγή και χρηματοδότηση ανέλαβε εταιρεία συμφερόντων του ομίλου AVE, στην οποία είναι μεγαλομέτοχος ο Νίκος Βαρδινογιάννης. Οι πληροφορίες μου μάλιστα λένε ότι η ταινία έως τώρα έκοψε πάνω από 1,1 εκατομμύρια εισιτήρια και έφερε πολύ σημαντικά έσοδα. Σε σημείο που αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι θα υπάρξει και επόμενος σταθμός, δεδομένου ότι η επιτυχία ήταν άνευ προηγουμένου. Πληροφορούμαι ότι μετά τον Καποδίστρια, θα ακολουθήσει ο Κολοκοτρώνης, δεδομένου ότι οι αυτοβιογραφικές ταινίες του Σμαραγδή φαίνεται ότι «πουλάνε» και με το παραπάνω.

Το νέο δημιούργημα της Allwyn με μετοχικό κεφάλαιο 446 εκατομμύρια

Στις νεοφερμένες επιχειρήσεις που πριν από λίγες ώρες μπήκαν στην αγορά, είναι και η Allwyn Ελλάς Investment, συμφερόντων του ομίλου Allwyn, ο οποίος πρόσφατα προχώρησε σε κίνηση απορρόφησης του ΟΠΑΠ και αλλαγής της εταιρικής ονομασίας σε όλα τα επίπεδα, από τα πρακτορεία έως το τελευταίο έγγραφο που σχετίζεται με τη δραστηριότητά της. Η καινούργια εταιρεία έχει μετοχικό κεφάλαιο 446 εκατομμύρια ευρώ. Επικεφαλής της δεν είναι άλλος από τον Γιαν Κάρας, διευθύνοντα σύμβουλο της Allwyn. Ο εταιρικός σκοπός είναι ευρύς. Η εταιρεία αναλαμβάνει συμμετοχές, άμεσες ή έμμεσες, σε εταιρείες εντός και εκτός Ελλάδας, σύσταση θυγατρικών ή κοινοπραξιών, παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και δυνατότητα ίδρυσης υποκαταστημάτων στο εξωτερικό. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης δανείων, έκδοσης ομολογιακών τίτλων και παροχής πιστώσεων. Θυμίζω εδώ ότι επόμενο βήμα της διαδικασίας της συνένωσης της Allwyn με τον ΟΠΑΠ όπου επόμενο βήμα είναι η υλοποίηση της διασυνοριακής μετατροπής του ΟΠΑΠ, που θα μεταφέρει την έδρα του στο Λουξεμβούργο. Διαδικασία που είναι προγραμματισμένη να υλοποιηθεί τον Μάρτιο. Ο ΟΠΑΠ θα μετονομαστεί σε Allwyn AG με την ολοκλήρωση της μεταφοράς της έδρας του. Μετά από αυτό, η Allwyn αναμένει ότι θα εισφέρει τα περιουσιακά της στοιχεία στον ΟΠΑΠ, με αντάλλαγμα την έκδοση 445.684.184 νέων μετοχών.

Το αφήγημα της Lamda και του Ελληνικού

Στο αφήγημα και την προοπτική που έχει το Ελληνικό στέκεται άνθρωπος της αγοράς με τον οποίο μιλάω τακτικά, λέγοντάς μου ότι η Lamda αναμένεται να κινηθεί ανοδικά ως προς την τιμή της μετοχής της που σήμερα είναι περίπου στα 7 ευρώ. Ο ίδιος άνθρωπος υποστήριζε ότι όσο θα ολοκληρώνονται και θα παραδίδονται τα έργα στο Ελληνικό, η μετοχή της Lamda θα κινηθεί ανοδικά. Θεωρούσε μάλιστα ότι σε σχέση με το εύρος που έχει η επένδυση στο Ελληνικό, αυτή τη στιγμή η μετοχή της εταιρείας «αδικείται».