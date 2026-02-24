BEAST

Αντίστροφη μέτρηση για τα πορίσματα

Καλημέρα και καλή Σαρακοστή σε όλους. Αυλαία πέφτει μέσα στην εβδομάδα στην Εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως μου έλεγαν άνθρωποί μου στη Βουλή, σήμερα θα παρουσιαστούν τα πορίσματα των κομμάτων με τον αριθμό τους να παραμένει ακόμα άγνωστος, καθώς εκτός από αυτό της κυβέρνησης το προεδρείο της Βουλής περιμένει να δει αν η αντιπολίτευση θα καταλήξει σε κοινό πόρισμα ή αν «θα έχουμε να συζητάμε επί τεσσάρων πορισμάτων», όπως είπε ο πρόεδρος, Νικήτας Κακλαμάνης. Όπως και να έχει, την Πέμπτη θα γίνει η συζήτηση στην Ολομέλεια και οι πληροφορίες μου λένε τα εξής: η κυβέρνηση δεν θα βλέπει πολιτικές ευθύνες, αλλά θα αποδίδει όλα όσα έγιναν σε «κενά» του συστήματος μέσα από τα οποία έκαναν τις «δουλειές» τους οι επιτήδειοι. Από την άλλη μαθαίνω ότι η αντιπολίτευση θα σηκώσει πολύ τους τόνους και θα ζητήσει και πάλι Προανακριτική για Βορίδη και Αυγενάκη. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα πλήξουμε.

Το ποσοστό που θα πάρει ο Ανδρουλάκης στο συνέδριο

Οδεύουμε σιγά σιγά προς το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, με την εκλογή των συνέδρων να έχει οριστεί στις 15 Μαρτίου και στο τέλος του μήνα να έχουμε το 4ο συνέδριο. Το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος έχει εκτονωθεί και σύμφωνα με πληροφορίες όλες οι πλευρές έχουν κάνει πίσω για να μην υπάρξουν και άλλες παραφωνίες ή καλύτερα διαφωνίες. Όλοι όμως γνωρίζουν ότι ο νικητής του συνεδρίου θα είναι ένας και αυτός ακούει στο όνομα Νίκος Ανδρουλάκης. Ήθελαν όλες οι πλευρές να γίνει το συνέδριο; Προφανώς και όχι, ασχέτως τι λένε στο προσκήνιο από τη στιγμή που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παίζει στα δάχτυλα το παιχνίδι των μηχανισμών. Βέβαια, αν ρωτήσεις την κοινωνία, ουδείς ασχολείται με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ εκτός από τη Χαριλάου Τρικούπη, τους ψηφοφόρους τους και τις στήλες διαφόρων πολιτικών media. Τώρα, όσον αφορά το ποσοστό που θα πάρει στο συνέδριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπολογίζεται γύρω στο 65 με 70%. Με αυτόν τον τρόπο υποδηλώνεται και η επίτευξη «καθαρής εντολής», η οποία είναι απαραίτητη για την απρόσκοπτη λήψη αποφάσεων και πως το βράδυ των εκλογών θα έχει διασφαλιστεί ότι ο έλεγχος των δομών και των οργάνων θα παραμείνει αδιατάρακτος, ανεξαρτήτως του εκλογικού αποτελέσματος.

Beef στην Ανατολική Αττική

Οι κεραίες μου στην Ανατολική Αττική έπιασαν το beef μεταξύ βουλευτών. Υποβόσκει τον τελευταίο καιρό μεγάλος ανταγωνισμός χτυπώντας ο ένας με παραπολιτικά τον άλλον. Αυτό είχε ως συνέπεια να έχει φτάσει στα αυτιά του Μεγάρου Μαξίμου κάτι για το οποίο δεν θα έλεγα ότι πετάνε τη σκούφια τους από όλη αυτή την ένταση. Η πεποίθηση ότι η επιτυχία του ενός συνεπάγεται την καταστροφή του άλλου -πολιτικός θάνατος, δηλαδή- εκμηδενίζει τα περιθώρια λήξης του εσωκομματικού πολέμου και πολύ φοβάμαι ότι αυτός θα ενταθεί όσο περνάει ο καιρός και ερχόμαστε όλο πιο κοντά στις εθνικές εκλογές. Μαθαίνω, πάντως, πως ένας από τους δύο έχει μηνύματα στην κατοχή του, κάτι που του δίνει τη δυνατότητα εάν και εφόσον τα πράγματα εκτραχυνθούν να έχει το πάνω χέρι. Εκτός κι αν έχει και ο άλλος.

Ο Σκέρτσος για Πατέλη

Τι είδα τις τελευταίες ώρες και θέλω να το σχολιάσω; Τους ύμνους του υπουργού Επικρατείας, Άκη Σκέρτσου, για τον Αλέξη Πατέλη που ήταν τα τελευταία χρόνια διευθυντής του οικονομικού γραφείου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Α. Σκέρτσος έκανε με μακροσκελή ανάρτηση για το βιβλίο του Αλ. Πατέλη με τίτλο «Η μεγάλη επιστροφή», για το οποίο σημειώνει ότι δεν είναι μια αυτοβιογραφική αφήγηση ούτε ένα χρονικό κυβερνητικών επιτυχιών, αλλά, κατ’ αυτόν, «μια πολιτική κατάθεση για το πώς μια χώρα που βρέθηκε στο χείλος της οικονομικής και θεσμικής κατάρρευσης πριν από 10 χρόνια μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να ανακτήσει αξιοπιστία, αυτοπεποίθηση και προοπτική». Και το ενδιαφέρον είναι ότι ο υπουργός θέτει ένα βασικό ερώτημα που γεννήθηκε στον ίδιο διαβάζοντας το βιβλίο και το οποίο είναι το εξής: «Τι είναι αυτό που κινητοποιεί έναν επιτυχημένο επαγγελματία που δεν έχει πολιτικές φιλοδοξίες να μπει στο καμίνι της πολιτικής;».

Δίπλα στον Στουρνάρα;

Κατά τον Α. Σκέρτσο, άνθρωποι επιτυχημένοι στον ιδιωτικό τομέα δεν έχουν προφανές κίνητρο να εκτεθούν στη φθορά της πολιτικής και όμως ο Αλ. Πατέλης, κατά τον υπουργό, επιστρέφοντας εν μέσω της ελληνικής κρίσης από μια πολυετή και επιτυχημένη διεθνή καριέρα -με θητεία σε επενδυτικούς οίκους όπως η Goldman Sachs και η Citigroup- αποφάσισε να υπηρετήσει τη χώρα του σε μια περίοδο ακραίας αβεβαιότητας. «Αυτή η επιλογή δεν εξηγείται με όρους καριέρας αλλά με όρους ταυτότητας», σημειώνει ο Α. Σκέρτσος και διερωτήθηκα τι συμβαίνει. Τηλεφώνησα λοιπόν στην πηγή μου και μου είπε ότι ο Αλ. Πατέλης επιστρέφει, αλλά όχι στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός τον προορίζει για αλλού. Οι σχέσεις τους δεν έχουν χαλάσει, αλλά αντίθετα επικοινωνούν τακτικά. Και όπως μου είπε η πηγή μου, ο Αλέξης Πατέλης προορίζεται πιθανότατα για υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος στα τέλη του έτους.

Διά χειρός Δραγασάκη

Και αφού αναφέρομαι στην κεντρική τράπεζα της χώρας, να σας πω τι έμαθα. Είδα ένα άρθρο προ ημερών στο site του Βήματος και ήταν του Γιάννη Δραγασάκη και αφορούσε τη θητεία του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Αμέσως σκέφτηκα γιατί να γίνει τέτοια παρέμβαση. Βέβαια είχε προηγηθεί του άρθρου του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα 2015-2019 η τροπολογία της Νέας Αριστεράς για την ηγεσία της ΤτΕ. «Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται ρητός περιορισμός στη δυνατότητα επαναδιορισμού του διοικητή και των υποδιοικητών της Τράπεζας της Ελλάδος μετά τη λήξη της 6ετούς θητείας από τον αρχικό διορισμό τους και προβλέπεται ότι αυτοί δεν μπορούν να επαναδιοριστούν πέραν της μίας φοράς», επισημαίνεται στην τροπολογία. Όπως έμαθα ο Γ. Δραγασάκης ήταν ο εμπνευστής της τροπολογίας και μάλιστα συμφώνησε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν την είδε και αμέσως ο πρόεδρός του, Σωκράτης Φάμελλος, έδωσε γραμμή να στηριχθεί.

Μουρμούρα στον ΣΥΡΙΖΑ για ΠΑΣΟΚ

Τώρα τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ είναι άλλο θέμα και θα έχει ενδιαφέρον πώς θα κινηθεί στη συγκεκριμένη τροπολογία. Πάντως στον ΣΥΡΙΖΑ δεν τους άρεσε που ψήφισε υπέρ της άρσης της ασυλίας του Παύλου Πολάκη προ ημερών. Ανεξάρτητα από την άποψη που έχουν στη Χαριλάου Τρικούπη για τον Π. Πολάκη, έλεγαν στην Κουμουνδούρου πως δεν είναι δυνατόν να στηρίζουν να αρθεί η ασυλία ενός βουλευτή για όσα κατέθεσε σε ένα δικαστήριο. Και όπως μαθαίνω, δυσκολεύεται πολλές φορές η επικοινωνία, τελευταία ειδικά όσο πλησιάζει προς το συνέδριο του το ΠΑΣΟΚ.

Ευφορία στο επιτελείο Τσίπρα

Και να πάω και στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, όπου μου λένε πως αποτιμούν θετικά τον πρώτο κύκλο των παρουσιάσεων του βιβλίου «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού. Μάλιστα λένε ότι ο Αλ. Τσίπρας «ξανασυστήνεται» με την Ιθάκη και τις παρεμβάσεις του σε ένα όλο και διευρυνόμενο κοινό και αυτό φάνηκε στην Αθήνα, την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη, κι ακόμα πιο πολύ στα Γιάννενα και στη Λάρισα, όπου κατά τους ίδιους η προσέλευση του κόσμου ήταν πολύ μεγάλη. Ποια είναι η επόμενη ημέρα; Και νέες παρουσιάσεις του βιβλίου «Ιθάκη» σε όλες τις πρωτεύουσες ή μεγάλες πόλεις των 13 περιφερειών. Επόμενοι σταθμοί του Α. Τσίπρα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα είναι η Αλεξανδρούπολη, η Κοζάνη, η Λαμία, η Καλαμάτα, η Κρήτη, η Λέσβος, η Ρόδος, η Κέρκυρα κ.ά.

Καρανίκας υπέρ Γεωργιάδη

Και αφού αναφέρομαι στον Αλέξη Τσίπρα, δεν μπορώ να μην σχολιάσω και αυτό που μου είπε ένας Συριζαίος. «Μπες να διαβάσεις Καρανίκα», μου είπε και αναφερόταν σε ανάρτηση του Νίκου Καρανίκα, πρώην συμβούλου και παλαιού φίλου του Τσίπρα υπέρ του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, στον απόηχο των επεισοδίων κυρίως στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας που επισκέφθηκε προ ημερών. «Δεν είδα καμία ανακοίνωση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αν συμφωνούν ή αν καταδικάζουν τον προπηλακισμό από σέχτες συνδικαλιστών. Είδαμε μόνο κάτι φανατισμένα μέλη και κάτι θηλαστικά να βελάζουν στο διαδίκτυο προσβάλοντας τους θεσμούς και τη δημοκρατία και μάλιστα δίχως πολιτικό επιχείρημα» έγραψε μεταξύ άλλων και σε άλλο σημείο ήταν πιο σκληρός με την εξής διατύπωση που ένας σκληρός δεξιός θα έγραφε: «Όπως είδαμε, η μεσοαστική αριστερά των ακαδημαϊκών της μπουρδολογίας δεν ενοχλήθηκε με τον μπρουτάλ αρσενικό τραμπουκισμό της συνδικαλιστικής σέχτας των αριστεριστών, θεωρώντας ότι αφού είναι γιατροί όλοι αυτοί που προπηλάκισαν τον υπουργό το έκαναν με επιστημονικό τρόπο και είναι αποδεκτό. Γοητεύει ακόμα η μπρουτάλ αγωνιστικότητα».

Άρεσε στον Άδωνι

Βέβαια για να μην κατηγορηθεί για υπερασπιστής της κυβέρνησης, το πήγε παρακάτω. «Η δημοκρατία, η ισότητα και η ελευθερία δεν είναι για να δημαγωγούμε, αλλά αξίες για να υπηρετούμε και να γίνεται τρόπος ζωής και διεκδίκησης. Μια άλλη Αριστερά είναι εφικτή. Δίχως φανατισμούς, μισανθρωπία, ηθικολογία, δόγματα και αυτοαναφορικότητες. Μια Αριστερά δημοκρατική, φιλελεύθερη προοδευτική», έγραψε. Η ανάρτηση αυτή ξάφνιασε πολλούς και στη ΝΔ και έμαθα όμως ότι άρεσε πάρα πολύ στον Αδ. Γεωργιάδη.

Νέο «απάτητο βουνό» από το ΥΠΕΝ

Μπορεί το ΥΠΕΝ να κινείται σε ενεργειακούς ρυθμούς εν μέσω των υπογραφών με τη Chevron και του ταξιδιού στην Ουάσιγκτον, ωστόσο ο Σταύρος Παπασταύρου δεν παραμελεί το άλλο μισό του χαρτοφυλακίου του: το Περιβάλλον. Γι’ αυτό και υπέγραψε Υπουργική Απόφαση, ανακηρύσσοντας την ευρύτερη ορεινή περιοχή των Πρεσπών σε «απάτητο βουνό». Ένα από τα πιο σημαντικά φυσικά οικοσυστήματα της Βαλκανικής χερσονήσου, που εμπίπτει σχεδόν στο σύνολό της εντός δύο προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000. «Δεν περιοριζόμαστε σε διακηρύξεις, αλλά προχωρούμε σε συγκεκριμένες θεσμικές παρεμβάσεις, με μακροπρόθεσμο περιβαλλοντικό αποτύπωμα», είπε χαρακτηριστικά ο Παπασταύρου, ο οποίος -εξ όσων γνωρίζω- λατρεύει τις πεζοπορίες στη φύση και προωθεί το πρόγραμμα για τα «απάτητα βουνά». Δεν είναι τυχαίο ότι την Ημέρα Βουνού εξέδωσε απόφαση τότε για ακόμα δύο απάτητα βουνά, τον Πάρνωνα και την Στρογγούλα (Αθαμανικά Όρη).

Συνταγματική αναθεώρηση και ΠΑΣΟΚ

Κοίταζα τη δημοσκόπηση του Πρώτου Θέματος και στάθηκα στα στοιχεία που αφορούν στις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη για την αναθεώρηση του Συντάγματος που είναι καταλυτικά υπέρ της ανάγκης εκσυγχρονισμού, όπως την περιγράφει ο πρωθυπουργός. Αμέσως μετά θυμήθηκα τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που αντιδρούν με διάφορα προσχήματα. Ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση που υποστηρίζει πως πρέπει τα άρθρα να ψηφιστούν με 180 ψήφους στην αναθεωρητική βουλή και όχι σε αυτή και πόσο αντίθετη είναι αυτή η λογική με την πλειοψηφία των πολιτών. Και κάπου εδώ τίθεται το ερώτημα που έχει θέσει από την πρώτη στιγμή ο Παύλος Μαρινάκης. Στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουν πως στην επόμενη Βουλή θα υπάρχει ο αριθμός των 180 ψήφων που απαιτούνται; Διότι όπως αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με αυτή τη λογική κινδυνεύει να αναβληθεί για αρκετά χρόνια μια θεσμική μεταρρύθμιση. Εκτός αν, όπως λέει ο «ψηλός», θεωρούν στη Χαριλάου Τρικούπη πως αφενός το εκλογικό αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο ή πως αφετέρου θα βρεθεί τρόπος και θα συγκλίνουν κόμματα όπως το ΚΚΕ ή η Ελληνική Λύση. Σε κάθε περίπτωση σε αυτά τα θέματα κυρίαρχο στοιχείο είναι η ευθύνη και όχι η ανευθυνότητα.

Πίσω από τα 300 εκατ. ευρώ της Credia

Διαβάζω τις κάτω γραμμές με αφορμή την επικείμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Credia Bank στις 13 Μαρτίου. Γεγονός που, όπως μου λένε στην αγορά, αποτελεί κομβικό σταθμό για τη στρατηγική της πορεία. Η διοίκηση ζητά έγκριση για αύξηση κεφαλαίου έως 300 εκατομμύρια ευρώ, σε μια περίοδο όπου η τράπεζα επιταχύνει τον μετασχηματισμό της μετά την απόκτηση του 70,03% της HSBC. Εκτός των άλλων η κίνηση αύξησης κεφαλαίου έχει προληπτικό χαρακτήρα, ενόψει αυξημένων απαιτήσεων από τον SSM, και στοχεύει στην ενίσχυση της κεφαλαιακής ανθεκτικότητας. Παράλληλα, το πρόγραμμα κινήτρων για τα στελέχη αποσκοπεί στη διατήρηση και ευθυγράμμιση της διοίκησης με τους μεσοπρόθεσμους στόχους. Στο παρασκήνιο, η κίνηση αποτυπώνει μια προσπάθεια θωράκισης, ενίσχυσης της εικόνας στις αγορές και προετοιμασίας για πιο επιθετική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

Σε νέες business Ευμορφίδης – Τρύφων

Πριν από λίγες ώρες παρατηρούσα μία ενδιαφέρουσα επιχειρηματική σύμπραξη. Ο λόγος για τη Serena Vita Private Company συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 3 εκατ. ευρώ και αντικείμενο δραστηριότητας την εκμίσθωση και διαχείριση ακινήτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μετοχική της σύνθεση. Το 70% της εταιρείας ανήκει στην Μπλε Κέδρος Α.Ε. των αδελφών Παύλου και Μιχάλη Ευμορφίδη της Coco-Mat, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο. Η εν λόγω εισέφερε 2,1 εκατ. ευρώ σε μετρητά και απέκτησε 2.100.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ το καθένα. Το υπόλοιπο 30% κατέχει η LT Holding του Λευτέρη Τρύφωνα, γιου του Θεόδωρου Τρύφωνα, διευθύνοντος συμβούλου της φαρμακοβιομηχανίας Elpen. H οποία κατέβαλε με τη σειρά της 900.000 ευρώ σε μετρητά και έλαβε 900.000 εταιρικά μερίδια, επίσης ονομαστικής αξίας 1 ευρώ. Σκοπός του νεοσύστατου επιχειρηματικού σχήματος δεν είναι άλλος από την από κοινού αξιοποίηση ακινήτου ή ακινήτων, τομέα στον οποίο είναι ιδιαίτερα δραστήρια η πλευρά των αδελφών Ευμορφίδη.

Σε νέες αναζητήσεις ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος

Νέους στόχους λένε άνθρωποι με τους οποίους μιλάω ότι αναζητά ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος προς εξαγορά. Μελετώντας προσεκτικά τις επόμενες κινήσεις του μετά την πώληση της Νίκας στον Υφαντή. Οι ίδιοι άνθρωποι με πληροφορούν ότι πιθανότατα θα εκπλήξουν αρκετούς οι επόμενες κινήσεις του, κινούμενες εκτός των πεδίων όπου έως τώρα μας έχει συνηθίσει. Σε αυτό το πεδίο ρόλο φαίνεται ότι θα διαδραματίσουν και οι καλές σχέσεις που διατηρεί με υψηλόβαθμα στελέχη ελληνικών funds, με τα οποία έχει συνεργαστεί και κατά το παρελθόν.

Κινητικός ο Κουκάκης

Μου λένε κάποιοι ότι ο Κουκάκης, η γνωστή γαλακτοβιομηχανία των Κάτω Αποστόλων Κιλκίς, μετά την εξαγορά της πλειοψηφίας από το fund του Απόστολου Ταμβακάκη, την EOS Capital Partners, εμφανίζεται να αναζητά παραγωγική επέκταση στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς η ζήτηση για τα προϊόντα του είναι μεγάλη και αυξανόμενη. Υπάρχουν κάποιες κουβέντες στο τραπέζι, με πιθανότητα παραγωγικής επέκτασης ακόμα και με νέο εργοστάσιο, κάτι που εφόσον ολοκληρωθεί, θα δώσει νέο αέρα την εταιρεία που δημιούργησε ο Θανάσης Κουκάκης, ο οποίος συνεχίζει ως μέτοχος καθοδηγώντας το σχήμα στην επόμενή του μέρα. Θα σας ενημερώσω για κάθε νεότερη εξέλιξη το επόμενο διάστημα.

Ετοιμάζει βαλίτσες ο Μάρτιν της Lidl

Την τελευταία του εβδομάδα διανύει πλέον ο Μάρτιν Μπραντεμπούργκερ, πρόεδρος της Lidl, στην Ελλάδα. Βάζοντας πλέον τις τελευταίες του υπογραφές και τακτοποιώντας ό,τι εκκρεμότητες υπάρχουν πριν από την αποχώρησή του για να αναλάβει τα ηνία της Lidl σε Ιταλία-Μάλτα. Ο Μάρτιν, όπως τον αποκαλούν οι περισσότεροι στην εταιρεία, λόγω της προσιτότητας του χαρακτήρα του και της καλής αύρας που εξέπεμψε στον οργανισμό, στα χρόνια της παρουσίας του στην Ελλάδα, έχει ήδη ετοιμάσει τις βαλίτσες του και μετακομίζει. Με τον Μίλτο Φοροζίδη να είναι ο διάδοχός του. Για τον τελευταίο θα σας πω ότι η Lidl είχε ανακοινώσει πως η θέση του θα είναι προσωρινή. Ωστόσο εγώ είμαι σε θέση να σας πω ότι «ουδέν μονιμότερο του προσωρινού».

Οι πέντε πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα

Μου αρέσει πάντα από καιρού εις καιρόν να «ξεσκονίζω» τους ισολογισμούς των διαφόρων εταιρειών. Αυτή τη φορά είπα να ασχοληθώ με τις πιο κερδοφόρες. Όπου ξεχωρίζουν τράπεζες και βαριά βιομηχανία. Στην κορυφή βρίσκεται η τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ, καταγράφοντας κέρδη 2,6 δισεκατομμύρια το 2024, επίδοση που επιβεβαιώνει τη διεθνή της δραστηριότητα και την ανθεκτικότητα του κλάδου δομικών υλικών. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η Eurobank με κέρδη 1,87 δισεκατομμύρια ευρώ, αντανακλώντας τη δυναμική της πιστωτικής επέκτασης και των εσόδων από τόκους. Τρίτη κατατάσσεται η Εθνική Τράπεζα με κέρδη 1,51 δισεκατομμύρια ευρώ, συνεχίζοντας την ισχυρή πορεία των τελευταίων ετών. Ακολουθεί η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία εμφάνισε κέρδη 1,39 δισεκατομμύρια ευρώ, ενισχύοντας τη θέση της στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Alpha Bank με κέρδη 871 εκατομμύρια ευρώ.