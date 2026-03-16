Λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά, οι γονείς του προχώρησαν στην πρώτη δημόσια τοποθέτησή τους, ζητώντας σεβασμό στον πόνο της οικογένειας και πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η μητέρα του νεαρού, μέσα από γραπτή δήλωση, απηύθυνε έκκληση προς τα μέσα ενημέρωσης να σταματήσουν την αναπαραγωγή του βίντεο που δείχνει τον γιο της τις τελευταίες στιγμές πριν χάσει τις αισθήσεις του.

«Κάθε προβολή είναι σαν να πεθαίνει ξανά»

Όπως ανέφερε, η απώλεια του παιδιού της είναι αβάσταχτη και η συνεχής προβολή του συγκεκριμένου υλικού επιτείνει ακόμη περισσότερο τον πόνο της οικογένειας.

«Ο πόνος που βιώνω από την άδικη απώλεια του γιου μου είναι βουβός και αβάσταχτος. Το κενό που άφησε πίσω του το παιδί μου είναι μια πληγή που δεν θα κλείσει ποτέ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τονίζει ότι η προβολή του βίντεο αποτελεί μια ιδιαίτερα επώδυνη εμπειρία για την ίδια.

«Παρακαλώ να σταματήσει άμεσα η αναπαραγωγή του βίντεο που δείχνει το παιδί μου τη στιγμή που χάνει τις αισθήσεις του. Κάθε φορά που προβάλλονται αυτές οι εικόνες, το παιδί μου πεθαίνει ξανά».

Η μητέρα του 20χρονου αναφέρθηκε επίσης σε δημοσιεύματα και σχόλια που, όπως υποστηρίζει, επιχειρούν να αμαυρώσουν τη μνήμη του παιδιού της.

«Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να αμαυρώνει την εικόνα ενός αθώου παιδιού που έπεσε θύμα μιας παράλογης βίας», σημείωσε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και στις αρχές για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Θέλω οι δολοφόνοι να μην ξαναδούν το φως του ήλιου»

Σε δηλώσεις του για την τραγική απώλεια του γιου του προχώρησε και ο πατέρας του 20χρονου, εκφράζοντας τη βαθιά οδύνη της οικογένειας.

«Αυτές τις ώρες παρακαλούμε να σεβαστείτε τον πόνο και τον θρήνο μας. Έφυγε ένα αγγελούδι, έφυγε για εμάς η χαρά της ζωής», ανέφερε.

Παράλληλα, ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων για τη δολοφονία του παιδιού του, τονίζοντας πως επιθυμία του είναι οι δράστες «να μην ξαναδούν το φως του ήλιου».