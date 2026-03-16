Στο φως της δημοσιότητας έρχεται νέο βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τις δραματικές στιγμές αμέσως μετά τη φονική επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 20χρονου Κλεομένη στην Καλαμαριά.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ο νεαρός να τρέχει μαζί με δύο φίλους του στην οδό Παπαδημητρίου, λίγο μετά τη συμπλοκή που προηγήθηκε. Οι τρεις τους κατευθύνονται προς την οδό Αργοναυτών προσπαθώντας να απομακρυνθούν από το σημείο.

Κατέρρευσε λίγα μέτρα πιο πέρα

Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι δύο φίλοι του συνεχίζουν να τρέχουν, όμως ο 20χρονος αρχίζει να χάνει τις δυνάμεις του. Λίγα μέτρα αργότερα παραπατά και καταρρέει δίπλα από έναν κάδο απορριμμάτων, αδυνατώντας να συνεχίσει.

Οι φίλοι του, που είχαν απομακρυνθεί για περισσότερα από 50 μέτρα, αντιλαμβάνονται ότι δεν βρίσκεται πλέον δίπλα τους και επιστρέφουν άμεσα στο σημείο όπου έχει σωριαστεί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο νεαροί μαζί με έναν περαστικό προσπαθούν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσουν οι αρχές.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 20χρονος είχε δεχθεί θανατηφόρα μαχαιριά στην καρδιά και είχε χάσει περισσότερα από 2,5 λίτρα αίματος.

Σε κάποιο σημείο του βίντεο ο νεαρός φαίνεται να προσπαθεί να σηκωθεί για λίγα δευτερόλεπτα, ωστόσο η κατάστασή του επιδεινώνεται γρήγορα. Το σοβαρό τραύμα τον ρίχνει ξανά στο έδαφος, όπου τελικά αφήνει την τελευταία του πνοή.

Εξελίξεις στην υπόθεση

Για την υπόθεση έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες από τις αρχές. Ο φερόμενος δράστης της δολοφονίας έχει παραδοθεί στην αστυνομία, ενώ παραδόθηκε επίσης ένας 19χρονος από την παρέα του θύματος.

Την ίδια στιγμή, ένας ακόμη 19χρονος που βρισκόταν στο σημείο αναζητείται από τις αρχές, ενώ σε βάρος του έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη.