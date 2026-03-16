Συγκίνηση προκαλεί τις τελευταίες ώρες μια φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και συνδέεται με την τραγική δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, Κλεομένη, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από άγρια επίθεση με μαχαίρι στην Καλαμαριά.

Η εικόνα, που τραβήχτηκε πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, δείχνει μαθητές του 2ο Λύκειο Συκεών να κρατούν ένα πανό στη μνήμη του δολοφονημένου φιλάθλου του Άρης Θεσσαλονίκης, Άλκης Καμπανός. Στο πανό αναγραφόταν το μήνυμα: «Άλκη να είσαι ο τελευταίος».

Το τραγικό στοιχείο είναι ότι ανάμεσα στους μαθητές της φωτογραφίας βρίσκεται και ο ίδιος ο Κλεομένης, φορώντας τα ασπρόμαυρα χρώματα του ΠΑΟΚ.

Η ανάρτηση που συγκλόνισε

Τη φωτογραφία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο εκπαιδευτικός Γιάννης Λαθήρας, ο οποίος είχε διδάξει τον νεαρό μαθητή.

Στην ανάρτησή του έγραψε:

«Μια συγκλονιστική κίνηση των μαθητών του 2ου Λυκείου Συκεών πριν τέσσερα χρόνια. Συγκίνηση και ελπίδα να τελειώνουμε με αυτή την τρέλα…

Αλίμονο όμως. Τι τραγικό παιχνίδι της μοίρας ήταν αυτό;

Το παιδί με τα χρώματα του ΠΑΟΚ που κρατά το πανό για τον Άλκη του Άρη είναι ο Κλεομένης!

Μαθητής μας και στο 1ο Γυμνάσιο Συκεών.

Δολοφονήθηκε στα 20 του χρόνια…

Σήμερα τον αποχαιρετήσαμε σε ατμόσφαιρα αρχαίας τραγωδίας.

Αβάσταχτος ο πόνος των συγγενών, των φίλων και των δασκάλων του.

Πολύ φοβάμαι ότι ούτε ο Κλέο θα είναι ο τελευταίος…

Ως πότε θα χάνουμε τόσο άδικα τα παιδιά μας; Τι κοινωνία τους παραδίνουμε; Πόσο λυπάμαι και πόσο ντρέπομαι…».

«Ένα χαμογελαστό παιδί»

Μιλώντας στο Αθλητικό Metropolis 95.5, ο εκπαιδευτικός περιέγραψε τον 20χρονο ως ένα παιδί αγαπητό σε όλους.

Όπως είπε, είχε διδάξει τον Κλεομένη στο 1ο Γυμνάσιο Συκεών, ενώ αργότερα ο νεαρός φοίτησε στο 2ο Λύκειο Συκεών.

«Όλα τα παιδιά τον θυμούνται ως ένα καλό και χαμογελαστό παιδί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το πανό που έγινε σύμβολο

Ο κ. Λαθήρας εξήγησε πως η φωτογραφία τραβήχτηκε λίγες ημέρες μετά τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού. Τότε οι μαθητές θέλησαν να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα κατά της οπαδικής βίας.

«Το ένα παιδί με τα χρώματα του ΠΑΟΚ και το άλλο με τα χρώματα του Άρη κρατούσαν μαζί το πανό. Θυμήθηκα τη φωτογραφία, την ανέβασα και κάποιος μου είπε ότι το παιδί με τα ασπρόμαυρα ήταν ο Κλεομένης», εξήγησε.

Κλείνοντας, χαρακτήρισε το γεγονός «απίστευτα τραγικό παιχνίδι της μοίρας», εκφράζοντας την ελπίδα ότι κάποια στιγμή η οπαδική βία θα σταματήσει και ότι «ο επόμενος δεν θα είναι άλλος νέος άνθρωπος».