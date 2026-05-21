Σε ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό εγχείρημα στη Sacra di San Michele, ένα από τα πιο γνωστά και ιστορικά μοναστήρια της Βόρειας Ιταλίας, συμμετείχαν η Λαρισαία πιανίστρια Έλενα Ξυδιά και ο σκηνοθέτης Πασχάλης Μάντης, δημιουργώντας ένα κινηματογραφικό πρότζεκτ σε υψόμετρο περίπου 900 μέτρων.

Η Sacra di San Michele, που βρίσκεται στην περιοχή του Πεδεμόντιου κοντά στα σύνορα Ιταλίας-Γαλλίας, αποτελεί σημαντικό μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς και έχει συνδεθεί με ιστορικές και πολιτιστικές αναφορές, ενώ έχει θεωρηθεί και πηγή έμπνευσης για τον Ουμπέρτο Έκο στο έργο «Το Όνομα του Ρόδου».

Στο πλαίσιο της παραγωγής, πραγματοποιήθηκαν γυρίσματα στον χώρο του μοναστηριού, με την τοποθέτηση πιάνου μπροστά από την κεντρική πύλη, σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και ιστορικής σημασίας.

Σύμφωνα με τους συντελεστές, η προετοιμασία του πρότζεκτ περιλάμβανε επιτόπια έρευνα και δύο ημέρες γυρισμάτων στην περιοχή, με στόχο την αποτύπωση του μνημείου και του περιβάλλοντός του μέσα από μουσική και εικόνα.

Το μοναστήρι είναι χτισμένο πάνω σε ένα σημείο της λεγόμενης «Γραμμής του Αρχαγγέλου Μιχαήλ», που σχηματίζει ένα αόρατο σπαθί συνδέοντας μοναστήρια (ανάμεσά τους και ένα ελληνικό) και ιερούς τόπους μέσα στους αιώνες, σύμφωνα με το larissanet.gr.