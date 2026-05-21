Με την αστάθεια να κυριαρχεί, θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες, με το φαινόμενο να κορυφώνεται μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο και η Κυριακή θα είναι δύο ημέρες με έντονη αστάθεια και αρκετές βροχές – ιδιαίτερα το Σάββατο – σε πολλές περιοχές. «Αυτό δεν σημαίνει ότι και τη νέα εβδομάδα δεν περιμένουμε αστάθεια, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα», επισήμανε ο μετεωρολόγος, Κλέαρχος Μαρουσάκης.

«Τις επόμενες αρκετές ημέρες, η χώρα μας, η Τουρκία, αλλά και η Κύπρος θα αποτελούν την πιο δροσερή γωνιά στην Ευρώπη, μιας και τα υπόλοιπα τμήματα της Γηραιάς Ηπείρου θα βλέπουν θερμοκρασίες αρκετούς βαθμούς πάνω από τους 30», είπε ακόμη.

Σήμερα, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα, οι μπόρες και οι καταιγίδες θα αφορούν το σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από την περιοχή της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας προς την περιοχή της Θράκης και μέχρι νωρίς το βράδυ θα έχουν επεκταθεί στο σύνολο του κορμού για να απασχολήσουν την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και πιθανόν και τα βουνά της Κρήτης.

Στην Αττική, η ημέρα ξεκίνησε με ηλιοφάνεια. Μετά τις 14:00 με 15:00 το μεσημέρι, τα σύννεφα θα πυκνώσουν στη γύρω ορεινή ζώνη και θα ξεκινήσουν κάποιες βροχές, που μέσα στο απόγευμα θα ενταθούν και θα έχουμε ακόμη και καταιγίδες μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Σήμερα, μεγάλο τμήμα του νομού Αττικής θα επηρεαστεί από το κύμα αστάθειας.

Στη Θεσσαλονίκη, κοντά στο απόγευμα, θα ξεσπάσουν μπόρες, πιθανόν και καταιγίδες.

Ως προς την εξέλιξη του καιρού, και αύριο Παρασκευή άστατος αναμένεται ο καιρός, ενώ το Σάββατο θα είναι μία ημέρα με έντονα άστατες καιρικές συνθήκες. Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν τις πρώτες πρωινές ώρες μέσα στο Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά, τη βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα και μέχρι αργά το απόγευμα θα έχουν επηρεάσει το σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, ακόμη και την περιοχή της Κρήτης.

«Ίσως το Σάββατο να είναι η πιο δύσκολη από θέμα αστάθειας ημέρα», σχολίασε ο κ. Μαρουσάκης, ενώ δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να συνοδεύονται από χαλάζι και κεραυνούς.

Την Κυριακή, θα επιμείνει η αστάθεια, ενώ θα βελτιωθεί κάπως η κατάσταση μέσα στο Αιγαίο, με τις πιο άστατες καταστάσεις να αναμένονται στο εσωτερικό της Πελοποννήσου, προς την Ήπειρο, τη Στερεά, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

«Μην μας ξεγελά ο καιρός όταν η μέρα ξεκινά με ήπιο καιρό, με ηλιοφάνεια. Είναι αρκετά πιθανό μέσα στο απόγευμα να αλλάζει εντελώς το σκηνικό και να οδηγούμαστε σε μπόρες και καταιγίδες που τοπικά μπορεί να είναι ισχυρές», τόνισε ο μετεωρολόγος.

Η νέα εβδομάδα, αν και με περιορισμένη αστάθεια, θα ξεκινήσει με άστατες καιρικές συνθήκες.

Η αλλαγή του καιρού, σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, αναμένεται στο πρώτο 10ήμερο του Ιουνίου. «Άρα σίγουρα, μέχρι και τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου θα οδηγούμαστε με αυτές τις άστατες καιρικές συνθήκες και υπολογίζουμε μετά και τις 5 Ιουνίου να αλλάξει η κατάσταση, να μας έρθει ο αντικυκλώνας από πάνω μας και να οδηγήσει και πιο θερμό αέρα προς την περιοχή μας για να περιορίσει αυτή την αστάθεια. Λίγο υπομονή ακόμη. Δεν είναι η πρώτη φορά που το συναντάμε αυτό μέσα στον Μάιο. Φέτος ήταν ένας χειμώνας αρκετά βαρύς για τη Γηραιά Ήπειρο».

Ο καιρός σήμερα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά, την Πελοπόννησο και στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μόνο στη Θράκη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 08 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην ανατολική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 και τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο στην Κρήτη τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις κυρίως στα ορεινά των δυτικών περιοχών, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 και τοπικά στη Κρήτη 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, αλλά από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι – απόγευμα με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή 22-05-2026

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους. Βελτίωση από αργά το βράδυ.

Στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα βορειοανατολικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 23-05-2026

Στα ανατολικά άστατος καιρός με κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά, σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από το απόγευμα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Ο καιρός την Κυριακή 24-05-2026

Στα ανατολικά κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Στα δυτικά, γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά από το απόγευμα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός τη Δευτέρα 25-05-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη, λίγες νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους. Βελτίωση από το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές, γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν, κυρίως στα ορεινά, τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.