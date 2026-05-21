Ανήσυχοι είναι οι καταναλωτές αναφορικά με τους όρους που συνοδεύουν τα τιμολόγια ρεύματος, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις οι τελικές χρεώσεις διαμορφώνονται από «ψιλά γράμματα» που επηρεάζουν σημαντικά το συνολικό κόστος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έκπτωση συνέπειας, που σε αρκετά συμβόλαια υπάρχει περίπτωση να φτάνει έως και 30%. Για παράδειγμα, σε κανονική χρέωση 0,20 ευρώ ανά kWh, η τελική τιμή μπορεί να διαμορφωθεί στα 0,14 ευρώ με εμπρόθεσμη πληρωμή. Ωστόσο, ακόμη και μία ημέρα καθυστέρησης στην εξόφληση μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της έκπτωσης, αυξάνοντας σημαντικά τον τελικό λογαριασμό.

Επίσης, όπως επισημαίνει σε σχετικό του ρεπορτάζ το Mega, προβλέπονται ρήτρες πρόωρης αποχώρησης σε συμβόλαια σταθερής τιμολόγησης, όπου ο καταναλωτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί με τα πάγια που απομένουν έως τη λήξη της σύμβασης.

Παράλληλα, σε αρκετές περιπτώσεις οι χαμηλές τιμές κιλοβατώρας ισχύουν μόνο για συγκεκριμένα όρια κατανάλωσης, όπως έως 500 kWh, χωρίς πάντα να υπάρχει σαφής ενημέρωση ότι η υπέρβασή τους μπορεί να οδηγήσει σε αυξήσεις έως και 50%.

Τέλος, αναφέρονται και επιπλέον πάγια ή μηνιαίες χρεώσεις που δεν είναι πάντα εύκολα αντιληπτές από τον καταναλωτή, με αποτέλεσμα ο τελικός λογαριασμός να διαφέρει σημαντικά από την αρχική εκτίμηση.