Μια γυναίκα από το Long Island δώρισε το νεφρό της στον πρώην δάσκαλό της, τον οποίο, όπως παραδέχεται, «δεν άντεχε» όταν ήταν παιδί, αφού είδε χρόνια αργότερα μια συγκινητική έκκλησή του για βοήθεια στα social media. Η Montana Miller, 55 ετών, αποφάσισε να βοηθήσει τον πρώην καθηγητή αγγλικών της, Mitchell Grosky, όταν εκείνος αποκάλυψε στο Facebook ότι βρισκόταν στο τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας και αναζητούσε απεγνωσμένα δότη.

Ο 74χρονος έγραψε πως προσευχόταν κάποιος να του χαρίσει «το δώρο της ζωής». Η Miller εξοργίστηκε βλέποντας ότι πολλοί χρήστες περιορίζονταν μόνο σε σχόλια συμπαράστασης και «προσευχές» χωρίς ουσιαστική βοήθεια. Έτσι αποφάσισε να κάνει εξετάσεις συμβατότητας.

Παρότι είχαν διαφορετικές ομάδες αίματος, τον Δεκέμβριο ενημερώθηκε ότι τελικά ήταν συμβατοί δότες. «Ήθελα τόσο πολύ να βοηθήσω τον Mitch που είχε γίνει σχεδόν επώδυνο», δήλωσε. Ωστόσο, όταν ήταν 10 ετών, τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά.

Η Miller, που σήμερα εργάζεται ως ακροβάτισσα και έχει διδακτορικό στη λαογραφία και τη μυθολογία από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, θυμήθηκε ότι μισούσε το μάθημα ανάγνωσης του Grosky στο σχολείο που πήγαινε το 1980. Όπως είπε, συγκρούονταν συνεχώς επειδή θεωρούσε τις εργασίες του υπερβολικά εύκολες. «Πραγματικά δεν τον άντεχα καθόλου», παραδέχτηκε. «Ήταν μια μάχη μυαλών και πείσματος».

Οι δυο τους ξανασυνδέθηκαν μέσω Facebook το 2012 και σταδιακά ανέπτυξαν μια νέα σχέση φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού. Ο Grosky χαρακτήρισε τη Miller «την πιο ευφυή και δημιουργική μαθήτρια» που είχε ποτέ, ενώ εκείνη είπε ότι η περηφάνια που δείχνει για όσα έχει καταφέρει στη ζωή της λειτούργησε «θεραπευτικά» για την ίδια. Η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε στις 21 Απριλίου στο UMass Memorial Medical Center, όπου οι δύο τους βρέθηκαν σε διπλανές χειρουργικές αίθουσες.

Οι γιατροί μετέφεραν με επιτυχία το δεξί νεφρό της Miller στον πρώην διευθυντή σχολείου από το Athol. Μετά την επέμβαση, η Miller έγραψε στο Facebook ότι και οι δύο βρίσκονται «σε έναν επώδυνο αλλά θετικό δρόμο ανάρρωσης». «Ο πόνος που περνάω τώρα είναι διαχειρίσιμος», είπε. «Σχεδόν νιώθω ότι αυτός ο πόνος είναι προνόμιο».

Ο Grosky, που αναρρώνει στο σπίτι του μαζί με τη σύζυγό του, δήλωσε πως ακόμη δυσκολεύεται να πιστέψει ότι η πρώην μαθήτριά του έκανε κάτι τόσο μεγάλο για εκείνον, σύμφωνα με το δημοσίευμα της nypost.

«Η λέξη “awesome” έχει χάσει το νόημά της σήμερα», είπε χαρακτηριστικά. «Awesome είναι το Grand Canyon ή οι φωτογραφίες της Σελήνης. Εκείνη είναι ίσως ο πιο πραγματικά awesome άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ».