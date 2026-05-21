Αυξημένη είναι από νωρίς σήμερα, Πέμπτη 21/5 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμα σημειώνεται στον Κηφισό ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, στο «κόκκινο» βρίσκεται η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Μεταμόρφωσης έως και το Αιγάλεω, ενώ σημειωτόν κινούνται τα οχήματα και στην άνοδο, κυρίως στα τμήματα προς Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφεια.

Με χαμηλές ταχύτητες πραγματοποιείται η κυκλοφορία των οχημάτων και στη λεωφόρο Κηφισίας, ιδιαίτερα από Κηφισιά και Μαρούσι προς Χαλάνδρι και στη συνέχεια προς το κέντρο της Αθήνας. Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως κοντά στους κόμβους με την Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Κατεχάκη, κυρίως στο ρεύμα προς Καρέα, αλλά και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης προς Αθήνα, όπου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες κατά τμήματα.

Προβλήματα καταγράφονται την ίδια στιγμή και στην παραλιακή λεωφόρο, ιδιαίτερα στα τμήματα από Άλιμο προς Πειραιά, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15΄-20΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.