Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 5:00 το πρωί φωτιά που έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα 1ου ορόφου πολυκατοικίας στη Δραπετσώνα στο οποίο διέμενε μια μητέρα με το γιό της, οι διασώθηκαν.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από φιάλη υγραερίου και γρήγορα επεκτάθηκε στο διαμέρισμα όσο και στις γύρω κατοικίες. Η περιοχή έχει γεμίσει από πυκνούς μαύρους καπνούς και στο σημείο επιχειρούν 7 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες, προκειμένου να την περιορίσουν.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα για την επιχείρηση κατάσβεσης και απεγκλωβισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, στον τρίτο όροφο της πολυκατοικίας βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά αρνιόταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της, πιθανόν λόγω σοκ.

Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή επέκτασής της σε ολόκληρο το κτίριο.