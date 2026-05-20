Οι τέσσερις ομάδες που θα συμμετέχουν στο φετινό Final Four της Euroleague είναι πλέον στην Αθήνα, καθώς προσγειώθηκαν και οι αποστολές της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια.

Ο Ολυμπιακός, όπως είναι λογικό, ήταν η πρώτη ομάδα που πήγε στο ξενοδοχείο της Euroleague για το Final Four και η επόμενη ήταν η Φενέρμπαχτσε, η οποία θα είναι και η αντίπαλός του στον ημιτελικό της Παρασκευής (22/5).

Από εκεί και πέρα, αναμένονταν οι αποστολές των δύο ισπανικών ομάδων και ήρθαν και αυτές, κάνοντας και τις σχετικές αναρτήσεις στα social media, όπου η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκαθάρισε πως υπάρχει μόνο ένας στόχος: Το τρόπαιο.

Η Βαλένθια είναι η πρωτάρα της παρέας και μένει να φανεί αν αυτό θα αποδειχθεί καλό ή κακό, με τις δύο ισπανικές ομάδες να λύνουν τις διαφορές στον δεύτερο ημιτελικό, ο οποίος θα αρχίσει στις 21:00 την Παρασκευή (22/5).