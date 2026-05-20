Η κατάκτηση της φετινής Premier League από την Άρσεναλ προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμού στους οπαδούς της, όμως την παράσταση έκλεψε για ακόμη μία φορά ο Πιρς Μόργκαν. Ο κορυφαίος Άγγλος τηλεπαρουσιαστής και ίσως ο πιο διάσημος, φανατικός υποστηρικτής των «κανονιέρηδων» στον κόσμο, έστησε ένα μοναδικό σόου που έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Εμφανιζόμενος στο δημοφιλές podcast «Breakfast» του talkSPORT, ο Μόργκαν δεν μπόρεσε να κρύψει τα τρελά κέφια του, γιορτάζοντας την ιστορική επιτυχία της ομάδας του Μικέλ Αρτέτα με έναν άκρως προκλητικό και απολαυστικό τρόπο.

Κρατώντας ένα ακριβό πούρο και ανοίγοντας σαμπάνιες στον αέρα της εκπομπής, ο γνωστός δημοσιογράφος εξαπέλυσε μια απίστευτη επίθεση τρολαρίσματος στην αιώνια αντίπαλο, Τότεναμ, αφήνοντας άφωνους τους πάντες.



Από τα βέλη του δεν ξέφυγε ούτε ο συμπαρουσιαστής της εκπομπής και παλαίμαχος διεθνής επιθετικός, Γκάμπι Αγκμπονλαχόρ, ο οποίος δέχθηκε με χιούμορ τα πειράγματα.



«Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος ήταν η κορυφαία μιας ομάδας που διεκδικεί τον τίτλο… Μοσκέρα, Γιόκερες, Μαντουέκε, Χινκάπιε, Έζε, ο οποίος απέρριψε την Τότεναμ και τον σώσαμε από τη μιζέρια», είπε ο Μόργκαν.

Δείτε το βίντεο:

😤 Piers: "Gabby, what about a public apology to me and Arsenal fans!?"



🙏 Gabby: "I apologise for mocking you and calling you bottlers!"



Piers Morgan reacts to #AFC's title win and takes the chance to force an apology out of Agbonlahor! 🏆🤣 pic.twitter.com/fmd68eoWpB — talkSPORT (@talkSPORT) May 20, 2026

Το εκρηκτικό ξέσπασμα του Μόργκαν μετά από χρόνια αναμονής για τον τίτλο ήταν κάτι παραπάνω από αναμενόμενο, με το σχετικό βίντεο να σπάει κάθε ρεκόρ προβολών στο διαδίκτυο και να χαρίζει άφθονο γέλιο στους φίλους του ποδοσφαίρου.



«Τον περασμένο Οκτώβριο συνάντησα τυχαία τον Αρτέτα σ’ ένα εστιατόριο και του είπα: ‘Τώρα που έχεις την ομάδα που ήθελες, με τους παίκτες που έφερες θα πάρουμε το πρωτάθλημα’. Το πρόβλημα ήταν τα δύο προηγούμενα χρόνια ότι δεν είχαμε αυτό το βάθος. Όλο αυτό είναι έργο Αρτέτα και του βγάζω το καπέλο! Ήμουν ένας από αυτούς που τον αμφισβητούσαν και το είχα γράψει, αλλά το 2023 είχα απολογηθεί δημόσια και τώρα θέλω ένα άγαλμα για τον Μίκελ κι άλλο ένα για εκείνο τον ηλίθιο οπαδό της Σίτι που είχε κάνει την πλάκα με το μπουκάλι με το νερό, o οποίος πρέπει να αισθάνεται πλέον ως το μεγαλύτερο κορόιδο σε όλη τη Βρετανία».

I want a statue built for this guy outside the Emirates for single-handedly inspiring us to win the League. Thanks mate. 👍 pic.twitter.com/f6YNt5S5KP — Piers Morgan (@piersmorgan) May 20, 2026

















