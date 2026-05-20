Το πρώτο Europa League της ιστορίας της και τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο συνολικά, μετά το κύπελλο Πρωταθλητριών και το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ του 1982, κατέκτησε η Άστον Βίλα, επικρατώντας της Φράιμπουργκ με 3-0 στον τελικό της Κωνσταντινούπολης.

Από το ξεκίνημα του αγώνα οι Άγγλοι πατούσαν καλύτερα, είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων και έδωσαν τον ρυθμό που ήθελαν, ψάχνοντας τον τρόπο για να φτάσουν στο γκολ. Και τελικά στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου τα κατάφεραν δύο φορές.

Στο 41′ ο Τίλεμανς με σουτάρα, μετά τη μπαλιά του Ρότζερς, έκανε το 0-1 και στο 45’+3′ ήρθε και το 0-2 από το υπέροχο πλασέ του Μπουεντία, ο οποίος έβαλε βάσεις νίκης.

Η Φράιμπουργκ έπρεπε οπωσδήποτε να μπει δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και να μειώσει όσο το δυνατόν πιο νωρίς για να ξαναμπεί στο ματς, στο 58′ όμως όλα τελείωσαν: Γύρισμα του Μπουεντία από αριστερά, προβολή του Ρότζερς από κοντά και… 0-3!

Τα πάντα, πλέον, είχαν κριθεί καθώς οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να αποτρέψουν το μοιραίο, με την Άστον Βίλα να κυριαρχεί, να έχει ευκαιρίες για να πετύχει κι άλλο γκολ και να πανηγυρίζει τελικά την κατάκτηση του Europa League για πρώτη φορά στην ιστορία της.

Φράιμπουργκ: Ατουμπόλου, Κίμπλερ (73′ Μακενγκό), Μ. Γκίντερ, Λίνχαρτ (61′ Ρόσενφελντερ), Τρόι, Έγκεσταϊν, Χέφλερ (61′ Χέλερ), Μπέστε (86′ Κρ. Γκίντερ), Μανζάμπι, Γκρίφο (73′ Σέρχαντ), Ματάνοβιτς.

Άστον Βίλα: Μαρτίνες, Κας, Κόνσα, Τόρες (88′ Μινγκς), Ντιν (81′ Μάατσεν), Λίντελοφ (66′ Ονάνα), Τίλεμανς (88′ Λουίς), ΜακΓκιν, Ρότζερς, Μπουεντία (81′ Σάντσο), Γουότκινς.