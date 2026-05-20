Στην Αθήνα βρίσκεται ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος θα είναι ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Άρη που θα τα συναντηθεί με τους ανθρώπους της Euroleague την Πέμπτη (21/5).

Η Αθήνα είναι το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ λόγω του Final Four, οι ημιτελικοί του οποίου θα γίνουν την Παρασκευή (22/5) και την Κυριακή (24/5) θα έχουμε τον μεγάλο τελικό.

Μία μέρα πριν τους ημιτελικούς, την Πέμπτη δηλαδή, ο Άρης τα θα πει από κοντά με τη Euroleague σε μια συνάντηση γνωριμίας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει συζήτηση για το μέλλον και συγκεκριμένα για το τι πρέπει να γίνει ώστε οι «κίτρινοι» να έχουν ελπίδες για είσοδο στη διοργάνωση τα επόμενα χρόνια.

Αυτός είναι ο στόχος του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, που βρίσκεται ήδη στην Αθήνα, ενώ στη συνάντηση θα δώσουν επίσης το παρών ο διευθύνων σύμβουλος της ΚΑΕ, Αγαπητός Διακογιάννης, όπως και ο general manager Νίκος Ζήσης.