Με τον CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, θα συναντηθεί την Πέμπτη (21/5) στην Αθήνα η διοίκηση του Άρη, με επικεφαλής τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο.

Η Αθήνα είναι η πόλη στην οποία χτυπάει η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ καθώς την Παρασκευή (22/5) θα γίνουν οι ημιτελικοί του Final Four στο Telecom Center Athens και μία μέρα νωρίτερα θα λάβει χώρα μια σημαντική συνάντηση για τον Άρη.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Ρίτσαρντ Σιάο, ο διεθύνων σύμβουλος Αγαπητός Διακογιάννης και ο general manager Νίκος Ζήσης θα συναντηθούν με τον Τσους Μπουένο, CEO της Euroleague, για να συζητήσουν για το μέλλον.

Ουσιαστικά, θα είναι μια συνάντηση γνωριμίας, στην οποία όμως θα γίνει συζήτηση και για το μέλλον και συγκεκριμένα για το τι πρέπει να γίνει ώστε ο Άρης να έχει ελπίδες για είσοδο στη Euroleague τα επόμενα χρόνια, καθώς αυτός είναι ο μεγάλος στόχος της νέας διοίκησης της ΚΑΕ.