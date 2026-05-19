Με ανάρτησή του στα social media ο Αλμπάν Λαφόν ευχαρίστησε και αποχαιρέτησε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού καθώς ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του από τη Ναντ και περιμένει να μάθει το μέλλον του.

Ο 27χρονος Ιβοριανός τερματοφύλακας υπέγραψε το περασμένο καλοκαίρι στους «πράσινους» ως δανεικός από τη Ναντ και πήρε θέση βασικού μετά την αποχώρηση του Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι, πραγματοποιώντας ορισμένες πολύ καλές εμφανίσεις.

Το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, αν δηλαδή το «τριφύλλι» θα κινηθεί για την αγορά του ή όχι, δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη, το σίγουρο είναι πως ο Λαφόν προς το παρόν επιστρέφει στη Ναντ και με ανάρτησή του στα social media αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό και τους οπαδούς του.

«Ευγνώμων για τη σεζόν και τα συναισθήματα που ζήσαμε μαζί. Ευχαριστώ για το θερμό καλωσόρισμα και τη συνεχή υποσρήριξη», ανέφερε το μήνυμα του 27χρονου τερματοφύλακα.