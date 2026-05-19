Viral στον χώρο της underground μουσικής έγινε το μέταλ άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε ένας παπάς από το Ναύπλιο.

Ο 53χρονος ιερέας Διονύσιος Ταμπάκης κυκλοφόρησε τον δίσκο «Paradise Metal», τον οποίο ηχογράφησε σπίτι του.

Σύμφωνα με τους Greek City Times, το άλμπουμ συνδυάζει μουσικές παραδόσεις με doom metal, industrial ήχους, ambient drone, techno και ακόμη και πειραματισμούς εμπνευσμένους από το dubstep.

Ο δίσκος του έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές, με το μουσικό περιοδικό Pitchfork να το βαθμολογεί με 8,4, περιγράφοντας τον δίσκο ως «χαρούμενο, σοβαρό, παιχνιδιάρικο και οδυνηρό», ενώ εξήρε την ικανότητα του ιερέα να συνδυάζει την πνευματικότητα με τη βαριά πειραματική μουσική.

Οι κριτικοί έχουν συγκρίνει τμήματα του άλμπουμ με καλλιτέχνες όπως ο Loren Connors και το συγκρότημα Earth, ενώ παράλληλα επισημαίνουν επιρροές από τη βυζαντινή ψαλμωδία.

Μάλιστα, ένα από τα πιο αξιοσημείωτα κομμάτια του δίσκου είναι ένας χριστουγεννιάτικος ύμνος με techno επιρροές, αφιερωμένος στην απεραντοσύνη του Θεού.

