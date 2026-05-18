Σαφείς αιχμές περί ρωσικής επιρροής στο υπό διαμόρφωση πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού άφησε ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107.7 Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Καραχάλιος, σε συνέντευξή του στους δημοσιογράφους Δημήτρη Βενιέρη και Βιργινία Δημαρέση, υποστήριξε ότι η νέα πολιτική κίνηση αποκτά, κατά την εκτίμησή του, σαφή φιλορωσικά χαρακτηριστικά, ενώ συνέδεσε το εγχείρημα με πρόσωπα και τάσεις που, όπως είπε, παραπέμπουν σε αντιδυτικό, θρησκευτικά φορτισμένο και φιλορωσικό χώρο.

«Θα θεωρηθεί το κόμμα Πούτιν στην Ελλάδα»

Η πιο αιχμηρή αναφορά του Νίκου Καραχάλιου αφορούσε το ενδεχόμενο να αναλάβει ρόλο εκπροσώπου ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός.

«Αν επιλέξουν ως εκπρόσωπο τον κύριο Αυγερινό, καλώς ή κακώς θα θεωρηθεί το κόμμα Πούτιν στην Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Status FM.

Ο επικοινωνιολόγος προχώρησε ακόμη περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι ο κ. Αυγερινός είναι, κατά τη δική του διατύπωση, «η μακρά χείρα της κυρίας Ζαχάροβα». Η αναφορά του αυτή εντάσσεται στην εκτίμησή του ότι η παρουσία συγκεκριμένων προσώπων γύρω από το νέο εγχείρημα μετατοπίζει την πολιτική του φυσιογνωμία προς έναν φιλορωσικό προσανατολισμό.

«Από κίνημα όλων των Ελλήνων, γίνεται κίνημα ανθρώπων με στίγμα»

Ο κ. Καραχάλιος υποστήριξε ότι η αρχική εικόνα ενός κινήματος με επίκεντρο το αίτημα για δικαιοσύνη μεταβάλλεται πλέον σε κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο πολιτικά και ιδεολογικά.

Όπως είπε, «από εκεί που θα ήταν το κίνημα όλων των Ελλήνων για τη δικαιοσύνη, φαίνεται πλέον ότι έχουμε ένα κίνημα ανθρώπων» με σαφές ιδεολογικό και γεωπολιτικό στίγμα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο εγχείρημα διασταυρώνονται φιλορωσικές αναφορές, αντιδυτική ρητορική, θρησκευτική υπερφόρτιση, αλλά και πρόσωπα ή τάσεις που ο ίδιος χαρακτηρίζει ακραίες.

«Ανήκουμε στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ»

Ο Νίκος Καραχάλιος συνέδεσε τις αιχμές του με τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, τονίζοντας ότι η χώρα δεν μπορεί να εμφανιστεί να αποκλίνει από τον ευρωπαϊκό και ευρωατλαντικό της προσανατολισμό.

«Ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανήκουμε στο ΝΑΤΟ. Μπορεί αυτοί οι οργανισμοί να έχουν προβλήματα, αλλά δεν μπορούμε να ανατρέψουμε τη γεωπολιτική θέση της χώρας», ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, υποστήριξε ότι η πιθανή διαμόρφωση πολιτικού χώρου με φιλορωσικά χαρακτηριστικά θα δημιουργούσε αναπόφευκτα συγκρούσεις με τις στρατηγικές επιλογές της Ελλάδας.

«Οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι»

Ο επικοινωνιολόγος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, λέγοντας ότι «οι άνθρωποι αυτοί είναι επικίνδυνοι». Παράλληλα, δήλωσε δικαιωμένος για τις προηγούμενες επιφυλάξεις του, υποστηρίζοντας ότι η Μαρία Καρυστιανού και η Μαρία Γρατσία δεν εκπροσωπούν, όπως είπε, συνολικά τον σύλλογο συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, αλλά προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες.

Ο κ. Καραχάλιος έκανε επίσης λόγο για ρόλο της Ρωσίας στην επίσπευση της ίδρυσης του κόμματος, αν και ταυτόχρονα εκτίμησε ότι η Μόσχα ενδέχεται να αποστασιοποιηθεί γρήγορα από πρόσωπα που, κατά την άποψή του, λειτουργούν αυτόνομα.

«Κάποιοι δάκτυλοι μέσα σε αυτήν κινούνται μάλλον αυτόνομα. Πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα τους μαζέψουν», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η αιχμή για τη «Μεγάλη Μαμά» Ρωσία

Στη συνέντευξή του, ο Νίκος Καραχάλιος χρησιμοποίησε και τον όρο «Μεγάλη Μαμά» για να περιγράψει τη Ρωσία, επιχειρώντας να δείξει ότι, κατά την εκτίμησή του, το υπό διαμόρφωση πολιτικό σχήμα αναζητά ιδεολογική και γεωπολιτική αναφορά προς τη Μόσχα.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας γύρω από το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, με πληροφορίες να θέλουν τον Θανάση Αυγερινό να βρίσκεται κοντά στη νέα προσπάθεια και να εξετάζεται ακόμη και για ρόλο εκπροσώπου.