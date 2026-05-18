Ο Γιουσούφ Γιαζίτζι ήταν από τους μεγάλους άτυχους στον Ολυμπιακό, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού και το πρωί της περασμένης Παρασκευής (15/5) υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

O Toύρκος μεσοεπιθετικός των Πειραιωτών με ανάρτησή του στα social media ανέφερε ότι κέρδισε μία οικογένεια στους «ερυθρόλευκους», ενώ υποσχέθηκε πως θα επιστρέψει πιο δυνατός.

Η ανάρτηση του Γιαζίτζι:

«Μερικές φορές το ποδόσφαιρο σου δίνει κάτι περισσότερο από μια απλή ομάδα, σου δίνει μια οικογένεια.

Διαβάζοντας όλα τα μηνύματά σας όλο αυτό το διάστημα, το ένιωσα αυτό βαθιά. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου όλους όσους μου έδωσαν την στήριξή τους και τις θερμές ευχές τους.

Θέλω επίσης να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον γιατρό Χρήστο Θέο και την ομάδα του. Υποβλήθηκα με επιτυχία σε χειρουργική επέμβαση και είμαι πραγματικά ευγνώμων για τον επαγγελματισμό, τη φροντίδα και την υποστήριξή τους σε όλη αυτή τη διαδικασία.

Αυτό που με έκαναν να νιώσω οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι πραγματικά κάτι ξεχωριστό. Με κάνατε να νιώσω όχι απλώς σαν παίκτης που φοράει αυτή τη φανέλα, αλλά σαν πραγματικό μέλος αυτής της οικογένειας.

Στιγμές σαν κι αυτές μου υπενθυμίζουν ότι το ποδόσφαιρο είναι πολύ μεγαλύτερο από το ίδιο το παιχνίδι.

Μην ανησυχείτε… Θα επιστρέψω. Θα επιστρέψω πιο δυνατός, με μεγαλύτερο κίνητρο και πιο αποφασισμένος από ποτέ.

Και όταν έρθει εκείνη η μέρα, θα γιορτάσουμε και θα είμαστε ξανά χαρούμενοι μαζί.

Τα λέμε σύντομα».