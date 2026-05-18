Συγκλονίζει η τραγωδία στη Ρόδο με θύματα μία 57χρονη μητέρα και την 26χρονη κόρη της, που έχασαν τη ζωή τους σε φονικό τροχαίο έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με BMW που οδηγούσε 44χρονος άνδρας.

Η αδερφή του οδηγού μίλησε δημόσια για πρώτη φορά, μεταφέροντας όσα της είπε ο ίδιος μετά το δυστύχημα, υποστηρίζοντας πως δεν παραβίασε κόκκινο φανάρι και πως το άλλο όχημα επιχείρησε αναστροφή.

Μιλώντας στο Live News του Mega, η αδερφή του 44χρονου ανέφερε χαρακτηριστικά: «Αυτός μας λέει ότι εγώ δεν πέρασα με κανένα κόκκινο και έγινε ένα… μου έκοψε το δρόμο και ότι έκανε αναστροφή από το απέναντι ρεύμα. Αυτό μας λέει».

Όπως είπε, ο αδερφός της υποστηρίζει ότι κινούνταν κανονικά και ότι το φανάρι ήταν πράσινο τη στιγμή που πέρασε από τη διασταύρωση.

«Ακούμε διάφορα τώρα, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να πω τώρα. Χάθηκαν δύο ψυχές. Η κακιά στιγμή ήταν αυτή η στιγμή εκεί. Εμένα μου είπε “Δεν έτρεχα. Το φανάρι ήταν πράσινο όταν πέρασα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει”. Αυτό το πράγμα μου είπε. Τώρα περιμένω να δω τι θα γίνει με την αστυνομία. Έχει δύο παιδιά. Έχει δύο επιχειρήσεις. Είναι επαγγελματίας οδηγός. Δεν είναι να πεις ότι ήταν ένας άσχετος οδηγός. Απλώς του αρέσει η ταχύτητα.

Του αρέσει να πηγαίνει σε αγώνες, τρέχει σε αγώνες. Είναι έμπειρος, πολύ έμπειρος οδηγός. Κανένας δεν είχε πρόθεση να γίνει αυτό. Δεν είμαι εγώ η υπεύθυνη που θα μπορέσω να κρίνω, ας πούμε, το πώς οδηγούσε αυτός και το τι έγινε. Ούτε τις κοπέλες θέλαμε να πεθάνουν. Γιατί και αυτές ήταν πολύ γνωστές εδώ πέρα στη Ρόδο. Τις ήξερα και αυτές. Αλλά από εκεί και πέρα ότι και να πω άδικα θα το πω. Να πω ότι είναι καλό παιδί. Και αυτές καλές ήταν. Όλοι καλοί είμαστε. Ότι η ταχύτητα είναι η ταχύτητα. Έχει ένα αυτοκίνητο πάρα πολύ δυνατό, αγωνιστικό. Δεν ήταν εσκεμμένο αυτό το πράγμα».

Είχε εμπλακεί ξανά σε τροχαίο πριν από δύο χρόνια

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 44χρονος είχε εμπλακεί και στο παρελθόν σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Τότε, όπως είχε περιγράψει ο συνοδηγός του, το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του λόγω μεγάλης ταχύτητας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά και να παραμείνει κλινήρης για περίπου 20 ημέρες.

«Είχε τουμπάρει, με ένα άλλο αυτοκίνητο που πάλι έτρεχε. Δυστυχώς. Μια βόλτα κάναμε και του έφυγε το αυτοκίνητο. Μέσα στο αυτοκίνητο ήμουν κι εγώ. Απλά κάναμε μια βόλτα και δυστυχώς πάτησε το γκάζι και του έφυγε το αυτοκίνητο» είχε αναφέρει ο τότε συνοδηγός του.

Για τη BMW που οδηγούσε στο νέο τροχαίο δυστύχημα, σημείωσε επίσης: «Το έχει ανεβάσει πάρα πολλά άλογα. Εκτός δηλαδή του εργοστασίου».

Βίντεο ντοκουμέντο από τη μοιραία σύγκρουση

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης, όταν η γκρι BMW έπεσε πάνω στο όχημα στο οποίο επέβαιναν η 57χρονη μητέρα και η 26χρονη κόρη της.

Η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή που οι δύο γυναίκες έχασαν ακαριαία τη ζωή τους, βυθίζοντας στο πένθος τη Ρόδο.

Σε βάρος του 44χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου. Η δίωξη αφορά επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων κατά συρροή.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Ρόδου, συνοδευόμενος από αστυνομικούς και τους δικηγόρους του, και ζήτησε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.