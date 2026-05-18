Η σεζόν που ολοκληρώθηκε βρήκε τον Ολυμπιακό στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας και με την έξοδο προκριματικά του Champions League.

Οι ετοιμασίες για τη νέα αγωνιστική περίοδο έχουν ήδη ξεκινήσει και σε αυτό το πλαίσιο, την προσεχή Τετάρτη 20 Μαϊου και ώρα 13:00 θα πραγματοποιηθεί στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» συνέντευξη Τύπου, όπου και θα παρουσιαστούν τα εισιτήρια διαρκείας για την σεζόν 2026/27.

Παράλληλα, όπως όλα δείχνουν οι «ερυθρόλευκοι» θα παίζουν και τη νέα σεζόν στο Φαληρικό γήπεδο, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί τα γραφειοκρατικά για την ανακατασκευή του γηπέδου.

Για τον λόγο αυτό οι Πειραιώτες δεν θα μετακομίσουν τη νέα σεζόν στο ΟΑΚΑ, κάτι που αναμένεται να οριστικοποιηθεί κατά την παρουσίαση των διαρκείας.