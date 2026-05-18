Ο Τσικίνιο με ποστάρισμά του απολογήθηκε προς τον κόσμο του Ολυμπιακού μετά την απώλεια του φετινού Πρωταθλήματος.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έκανε ένα ποστάρισμά του ως έναν απολογισμό για την χρονιά που έκλεισε ως προς τον Ολυμπιακό. Ο Τσικίνιο μάλιστα απολογήθηκε προς τους φιλάθλους των Πειραιωτών.

Το post του Τσικίνιο:

Δεν πετύχαμε τον βασικό μας στόχο και είναι αποκλειστικά και τελείως δικό μας λάθος και δική μας ευθύνη! Τα standards (απαιτήσεις) αυτής της ομάδας είναι πολύ ψηλά και το ξέρουμε! Τώρα δεν είναι η στιγμή να μιλάμε. Είναι η στιγμή να ξεκουραστούμε, να απολαύσουμε χρόνο με την οικογένειά μας και να γυρίσουμε πιο δυνατοί για να πάρουμε ξανά αυτό που είναι δικό μας. Σας ευχαριστούμε όλους για την στήριξη στην διάρκεια της σεζόν. Θα σας δούμε σύντομα. Μόνο Ολυμπιακός.