Ο Ντιέγκο Σιμεόνε επιβεβαίωσε με δήλωσή του ότι θα παραμείνει στην Ατλέτικο Μαδρίτης και τη νέα σεζόν, που θα είναι η 16η του στον σύλλογο.

Ο Αργεντίνος τεχνικός μετά τη νίκη της ομάδας του επί της Τζιρόνα (1-0) ήταν σαφής στο ότι συνεχίζει στην Ατλέτικο. Ο Σιμεόνε έτσι θα κοουτσάρει την Ατλέτικο για 16η σεζόν.

Ο ίδιος σχολίασε μεταξύ άλλων πώς «είναι σαφές ότι έχουν περάσει 15 χρόνια τώρα. Αρχίζουμε κι εμείς να γερνάμε. Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν αξίζει το να συνεχίζω και νομίζω ότι αξίζει, επειδή υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μοιράζονται τον στόχο που επιδιώκουμε και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι των οποίων οι ζωές και τα όνειρα αλλάζουν ερχόμενοι να δουν την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Αξίζει τον κόπο επειδή βλέπω ένα γήπεδο που σέβεται έναν Θρύλο όπως ο Αντουάν (Γκριεζμάν). Υπάρχει ένας σύλλογος που φροντίζει τους παίκτες του και προσπαθεί να τους δώσει ένα αποχαιρετιστήριο βράδυ που να ταιριάζει στη δουλειά τους και την προσφορά τους αλλά και πολλά άλλα».