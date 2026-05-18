Πολύ ζόρική αναδεικνύεται η επόμενη μέρα στον ΠΑΟΚ με τον Χρήστο Καρυπίδη να ανακοινώνει πολύ μεγάλο χρηματικό πρόστιμο αλλά και προσωρινό… μπλόκο στις διακοπές των παικτών.

.

Ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Χρήστος Καρυπίδης, ήταν εκείνος που μετά το 2-2 με τον Παναθηναϊκό ανακοίνωσε τις πρώτες αποφάσεις της διοίκησης. Ο ΠΑΟΚ βγήκε 3ος στο Πρωτάθλημα και σε πρώτο χρόνο επεβλήθη πρόστιμο προς τους παίκτες που σύμφωνα με πληροφορίες ξεπερνά κατά πολύ τις 100.000 ευρώ.

Επίσης απαγορεύτηκε στους ποδοσφαιριστές να φύγουν άμεσα για καλοκαιρινές διακοπές. Όλοι πρέπει να βρίσκονται Θεσσαλονίκη μέχρι και την Τετάρτη (20/5). Η 2η αυτή απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις και δυσαρέσκεια από αρκετούς παίκτες, που είχαν ήδη κλείσει τα αεροπορικά τους εισιτήρια. Ο Καρυπίδης από την άλλη τους μετέφερε την εντολή της διοίκησης και ότι όποιος την παραβεί θα υποστεί και τις σχετικές συνέπειες / κυρώσεις.