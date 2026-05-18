Το «Emily in Paris» ξεκίνησε τα γυρίσματα στη χώρα μας και συγκεκριμένα τη Μύκονο.

Το mykonoslive.tv⁠ και ο Πέτρος Νάζος κατέγραψαν σήμερα την πρώτη ημέρα γυρισμάτων της πασίγνωστης σειράς του Netflix, η οποία ξεκίνησε γυρίσματα στη γνωστή παραλία του Άγιου Σώστη, με μια πολύ μεγάλη παραγωγή περίπου 80 ατόμων και δεκάδες βοηθητικούς ηθοποιούς.

Στα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε το mykonoslive.tv⁠ βλέπουμε την ηθοποιό Λίλι Κόλινς να προετοιμάζεται για τη σκηνή της, ενώ συνεργάτες της παραγωγής κρατούν ομπρέλες για να την προστατεύουν από τον ήλιο. Ολόκληρη η περιοχή είναι αποκλεισμένη, με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας και έντονη παρουσία ανθρώπων της παραγωγής σε κάθε σημείο.