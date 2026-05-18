Το «Emily in Paris» ξεκίνησε τα γυρίσματα στη χώρα μας και συγκεκριμένα τη Μύκονο.
Το mykonoslive.tv και ο Πέτρος Νάζος κατέγραψαν σήμερα την πρώτη ημέρα γυρισμάτων της πασίγνωστης σειράς του Netflix, η οποία ξεκίνησε γυρίσματα στη γνωστή παραλία του Άγιου Σώστη, με μια πολύ μεγάλη παραγωγή περίπου 80 ατόμων και δεκάδες βοηθητικούς ηθοποιούς.
Στα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε το mykonoslive.tv βλέπουμε την ηθοποιό Λίλι Κόλινς να προετοιμάζεται για τη σκηνή της, ενώ συνεργάτες της παραγωγής κρατούν ομπρέλες για να την προστατεύουν από τον ήλιο. Ολόκληρη η περιοχή είναι αποκλεισμένη, με πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας και έντονη παρουσία ανθρώπων της παραγωγής σε κάθε σημείο.