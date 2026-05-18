Ιδιαιτέρως βαρύ είναι το κλίμα στην Κεφαλονία όπου την Κυριακή 17/5 τελέστηκε το 40ημερο μνημόσυνο για την 19χρονη Μυρτώ που βρέθηκε νεκρή στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου. «Αφού δεν έρχεται αυτή, θα πάμε εμείς να τη βρούμε», επισημαίνει ο πατέρας της, μην μπορώντας να κρύψει τον πόνο του.

Η οικογένεια της Μυρτώς έφτιαξε φωτογραφίες στις οποίες η 19χρονη απεικονίζεται ως άγγελος στον ουρανό, φορώντας φτερά και ένα στέμμα στο κεφάλι και τις τοποθέτησε στον τάφο της.

«Αυτό το παιδί ήταν δώρο Θεού»

Ο πατέρας της Μυρτώς μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» και ανέφερε πως τίποτα δεν είναι πλέον ίδιο στην καθημερινότητά τους, ενώ η απώλεια της 19χρονης έχει αφήσει ένα κενό που δεν μπορεί να καλυφθεί.

«Οι σαράντα ημέρες ήταν από μια κόλαση η κάθε μέρα. Όταν έχεις ένα αγγελούδι τέτοιο και το αποχαιρετάει, η μισή Κεφαλονιά ήταν (στο μνημόσυνο). Έπεσε και η τελευταία αυλαία. Όλες οι μέρες για εμένα από την ημέρα που άκουσα ότι η Μυρτώ πέθανε, το ρολόι σταμάτησε εκεί. Ό,τι ένιωσα την πρώτη ημέρα, θα νιώθω μέχρι να πεθάνω. Γιατί αυτό το παιδί ήταν δώρο Θεού. Το αγγελούδι μου έφυγε» είπε.

«Στο μνήμα του πάνω με τη φωτογραφία που του έχω βγάλει, είναι όπως ήταν αγγελούδι. Με φτερά, είχε και φτερά. Εγώ και η κυρία Μιράντα και όλη η οικογένεια είμαστε μεταξύ ζωής και θανάτου. Δεν πίστευα ποτέ στη ζωή μου ότι θα αντιμετωπίσω τέτοια περίπτωση. Δεν ξέρετε για τι πόνο μιλάμε. Δεν ξέρετε, δεν ξέρετε. Παρακαλάμε και εγώ και η μαμά της να τη δούμε στον ύπνο μας γιατί στον ξύπνιο μας δεν θα την δούμε ποτέ. Και άμα δεν έρθει και στον ύπνο μας, έχουμε και άλλη λύση. Αφού δεν έρχεται αυτή, θα πάμε εμείς να την βρούμε. Εγώ το έχω αποφασίσει. Αφού πρώτα δικαιωθεί η Μυρτούλα μου» δήλωσε.

«Κοντεύει να είναι κατηγορούμενο το παιδί μου. Γιατί οι αρμόδιοι αντί να κατηγορούν τους δολοφόνους, ασχολούνται με το παιδί μου, αν ήταν βαμμένο, αν ήταν αχτένιστο. Αυτό είναι το έγκλημα. Δεν ντρεπόμαστε λιγάκι για να μην τρελαθώ; Είχε πάρει λέει τον κακό το δρόμο. Από εδώ και πέρα αυτά θα σταματήσουν. Θα βγω στη σέντρα και θα τους πάρω όλους μαζί μου. Ποιος φταίει; Αν εγώ, την ποινή του θανάτου ζητάω. Αν φταίει η μάνα της, την ποινή του θανάτου ζητάω για αυτή.

Αν φταίτε εσείς, την ποινή του θανάτου. Όποιος έχει φταίξει για το παιδί μου, την ποινή του θανάτου. Θα πείτε, όπως μου είπε η κυρία ανακρίτρια ότι απαγορεύεται. Στην περίπτωση όμως, αυτή, επιβάλλεται η ποινή του θανάτου. Όταν είναι 20 χρονών και θα φάει ισόβια και σε επτά χρόνια θα είναι έξω, δεν κινδυνεύουν τα παιδιά όλης της κοινωνίας; Εγώ το παιδί μου το έχασα. Δεν έχω να χάσω τίποτα άλλο. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε τις εξετάσεις, τα συμπεράσματα των ανακριτών, των δικαστών, των υπευθύνων και αναλόγως θα πράξουμε» δήλωσε ο πατέρας της 19χρονης.