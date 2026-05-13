Νέα δεδομένα φαίνεται πως προκύπτουν στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς στην Κεφαλονιά, μετά τη δημοσιοποίηση μηνυμάτων που φέρονται να είχε ανταλλάξει η νεαρή κοπέλα με τη μητέρα της.

Τα μηνύματα παρουσιάστηκαν από την τηλεόραση του Alpha και, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, φέρονται να αμφισβητούν τους ισχυρισμούς των τριών συλληφθέντων για την υπόθεση.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν υποστηρίξει ότι η 19χρονη ήθελε να απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον, επειδή αισθανόταν καταπίεση από τους γονείς της και επιθυμούσε να διασκεδάσει και να ξεφύγει.

Ωστόσο, το περιεχόμενο των μηνυμάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας φέρεται να δείχνει μια ιδιαίτερα τρυφερή σχέση ανάμεσα στη Μυρτώ και τη μητέρα της, δημιουργώντας νέα ερωτήματα για το τι πραγματικά συνέβη πριν τον θάνατό της.

Τα μηνύματα της Μυρτώς με τη μητέρα της

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, στα τελευταία μηνύματα που αποκαλύφθηκαν, η μητέρα της 19χρονης εμφανίζεται να της γράφει: «Αυτό στο αφιερώνω με πολύ αγάπη από τη μάνα σου για εσένα».

Η Μυρτώ απαντά: «Μαμά μου, σε ευχαριστώ πολύ, το άκουσα».

Στη συνέχεια, η μητέρα της συνεχίζει: «Στο αφιερώνω ζωή μου, πανέμορφη, σε αγαπώ τόσο πολύ».

Τα συγκεκριμένα μηνύματα, σύμφωνα με την οικογένεια, δεν συνάδουν με την εικόνα μιας σχέσης έντονης καταπίεσης ή ρήξης ανάμεσα στη 19χρονη και το οικογενειακό της περιβάλλον.

«Ποιος μου λέει ότι δεν έφτιαξαν εκείνοι την ιστορία;»

Την ίδια ώρα, η θεία της 19χρονης Μυρτώς, μιλώντας στον Alpha, εξέφρασε έντονες αμφιβολίες για όσα υποστηρίζουν οι συλληφθέντες. «Η Μυρτώ ήταν ένα γλυκό πλάσμα. Είχαν στα χέρια τους το κινητό της και ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έφτιαξαν εκείνοι την ιστορία; Αν πραγματικά νοιάζονταν για τη Μυρτώ και δεν της είχαν κάνει κακό, δεν θα την εγκατέλειπαν», ανέφερε χαρακτηριστικά. Η δήλωση της θείας της 19χρονης προσθέτει νέα διάσταση στην υπόθεση, καθώς η οικογένεια φαίνεται να αμφισβητεί ευθέως το αφήγημα που αποδίδεται στους κατηγορούμενους.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους, προκειμένου να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 19χρονη Μυρτώ έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τόσο οι καταθέσεις των εμπλεκομένων όσο και τα ψηφιακά δεδομένα που ενδέχεται να αποκαλύψουν κρίσιμες λεπτομέρειες για τις τελευταίες ώρες της νεαρής κοπέλας. Η δημοσιοποίηση των μηνυμάτων με τη μητέρα της δημιουργεί νέα ερωτήματα και ενισχύει την αγωνία της οικογένειας για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.