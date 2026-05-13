Ένα κομμάτι από τη λάμψη του μαγικού κόσμου του NBA μεταφέρθηκε στο κέντρο της Αθήνας, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους λάτρεις του μπάσκετ. Το βαρύτιμο Larry O’Brien Trophy, το τρόπαιο που σηκώνουν οι πρωταθλητές του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, εκτίθεται στην Πλατεία Κοτζιά, με εκατοντάδες πολίτες να σπεύδουν για μια αναμνηστική φωτογραφία. Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, υπογραμμίζοντας τη σημασία των μεγάλων αθλητικών γεγονότων για την πόλη.

Η άφιξη του τροπαίου στην ελληνική πρωτεύουσα αποτελεί το προοίμιο για το μεγάλο τουρνουά 3on3 που διοργανώνεται από γνωστή στοιχηματική εταιρεία την προσεχή Κυριακή 17 Μαΐου. Η δράση θα ξεκινήσει στις 18:30 στον ίδιο χώρο, μετατρέποντας την πλατεία σε ένα υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ γεμάτο ενέργεια. Οι περαστικοί έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το χρυσό κειμήλιο, το οποίο σπάνια βγαίνει εκτός αμερικανικών συνόρων, προσδίδοντας έναν διεθνή αέρα στο αθλητικό Σαββατοκύριακο της Αθήνας.

Η εκδήλωση αναμένεται να κορυφωθεί με την παρουσία ενός θρύλου του αμερικανικού μπάσκετ, καθώς προσκεκλημένος των διοργανωτών είναι ο 9 φορές All-Star του NBA, Γκάρι Πέιτον. Ήδη από σήμερα, δεκάδες Αθηναίοι αλλά και τουρίστες εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το αυθεντικό τρόπαιο και να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες.

Ανάμεσα σε εκείνους που έσπευσαν να φωτογραφηθούν με το βαρύτιμο κύπελλο ήταν και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο οποίος επισκέφθηκε την πλατεία και μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του για τη φιλοξενία μιας τέτοιας αθλητικής γιορτής στο κέντρο της πόλης.

Δείτε το βίντεο: