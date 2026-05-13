Αντιμέτωπη με πρόστιμο ύψους 577 ευρώ περίπου βρίσκεται μια μητέρα, που θέλησε να δωρίσει σε φτωχή οικογένεια το παιχνίδι της κόρης της, καθώς μεγάλωσε και δεν παίζει πλέον μαζί του.

Η Άννα Καραμίσεβα, που μένει στο Μπέρκσαϊρ της Βρετανίας, άφησε έξω από το σπίτι της την παιδική κουζίνα του παιδιού της, κολλώντας ένα σημείωμα πάνω στο παιχνίδι που έγραφε: «Δωρίζεται».

Λίγο αργότερα, δύο δημοτικοί υπάλληλοι χτύπησαν την πόρτα της και της παρέδωσαν πρόστιμο 500 λιρών (περίπου 577 ευρώ) με τη δικαιολογία της παράνομης απόρριψης απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η μητέρα έστειλε επιστολή στο δημοτικό συμβούλιο, ζητώντας να αφαιρεθεί το πρόστιμο. Ο δήμος, όμως, όχι μόνο διαφώνησε, αλλά η δημοτική σύμβουλος Άλισον Κάρπεντερ μίλησε στην εφημερίδα The Sun κατηγορώντας δημόσια τη μητέρα για την κίνησή της.

«Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να απορρίψουν τα αντικείμενά τους… Οι αρμόδιοι για την επιβολή του νόμου παρενέβησαν αφού ένα αντικείμενο είχε παραμείνει σε δημόσιο πεζόδρομο για αρκετές ημέρες», είπε μεταξύ άλλων.

Ωστόσο, η υπόθεση έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις στο Μπέρκσαϊρ, με γείτονες της Άννας Καραμίσεβα να δηλώνουν αποτροπιασμένοι από την επιβολή προστίμου.

«Αυτό με κάνει να βράζω από οργή. Η κόρη μιας καλοκάγαθης γειτόνισσας έχει μεγαλώσει πια και δεν χρειάζεται πια την παιδική κουζίνα της, οπότε την άφησε έξω από το σπίτι της για να την πάρει κάποια άλλη οικογένεια και να προσφέρει ώρες διασκέδασης σε ένα μικρότερο παιδί. Όμως ο δήμος δεν χάνει την ευκαιρία να βγάλει λεφτά και να ποινικοποιήσει τη συνειδητοποιημένη μαμά που απλώς προσπαθούσε να ανακυκλώσει το παιχνίδι και να σκεφτεί τους άλλους. Αυτό απλώς αναδεικνύει την παραφροσύνη των φανατικών της γραφειοκρατίας που δηλητηριάζουν αυτή τη χώρα», είπε μια γειτόνισσα.

Η Daily Mail έγραψε ότι η παραπάνω υπόθεση δεν είναι η μοναδική περίπτωση που ο δήμος του Μπέρκσαϊρ επιβάλλει απίθανα πρόστιμα.

Πρόσφατα, τρεις αστυνομικοί κυνήγησαν μια γυναίκα, επειδή άδειασε τον καφέ της.

Συγκεκριμένα, μια γυναίκα άδειασε στο φρεάτιο του δρόμου τον καφέ της και στη συνέχεια πέταξε τη συσκευασία στα σκουπίδια.

Τότε, τρεις αστυνομικοί όρμησαν κυριολεκτικά πάνω της και αφού την ακινητοποίησαν, τόνισαν ότι απαγορεύεται κάποιος να ρίχνει υγρά στο φρεάτιο και στη συνέχεια την οδήγησαν στο τμήμα.