Την επιστροφή του Πάνου Μιχαλόπουλου στην ελληνική τηλεόραση, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες απουσίας, αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Αλέξης Μίχας μέσα από την εκπομπή «Weekend Live» του ΣΚΑΪ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε το μεσημέρι του Σαββάτου, ο αγαπημένος ηθοποιός ετοιμάζεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη τη νέα τηλεοπτική σεζόν, συμμετέχοντας σε νέα μεγάλη παραγωγή.

«Η επιστροφή του θα πραγματοποιηθεί μέσα στο 2027. Θα είναι πρωταγωνιστής σε μια νέα σειρά του Alpha, 70 επεισοδίων, όπου θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Γιώργο Γάλλο και τον Μιχάλη Σαράντη», αποκάλυψε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος.

Όπως σημείωσε ο Αλέξης Μίχας, προς το παρόν δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για την υπόθεση της σειράς, ωστόσο η συμφωνία θεωρείται οριστική.

«Δεν έχουμε ακόμα πολλές πληροφορίες για το περιεχόμενο της σειράς, η συμφωνία όμως έχει κλείσει και είναι δεδομένη. Είχε ακουστεί πριν από 4-5 χρόνια ότι θα τον βλέπαμε στην αναβίωση της σειράς “Τμήμα Ηθών”. Είχε κάνει τότε συζητήσεις με τον αείμνηστο Μανούσο Μανουσάκη, ωστόσο το πρότζεκτ δεν προχώρησε ποτέ», ανέφερε στον αέρα του ΣΚΑΪ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πάνος Μιχαλόπουλος είχε εμφανιστεί για τελευταία φορά σε τηλεοπτική σειρά το 2007, όταν πρωταγωνίστησε μαζί με τη Βάνα Ραμπότα στο «Σούπερ Μπαμπά» του ΑΝΤ1, σηματοδοτώντας έτσι μια απουσία σχεδόν 20 ετών από την τηλεόραση.