Σημαντικές μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει νέα δημοσκόπηση, αποτυπώνοντας τις πρώτες ισορροπίες μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ από τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία εξακολουθεί να διατηρεί σαφές προβάδισμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μέτρησης που δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη στην εκτίμηση ψήφου, συγκεντρώνοντας ποσοστό 30,8%, επιβεβαιώνοντας την απόσταση ασφαλείας που διατηρεί από τους πολιτικούς της αντιπάλους.

Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται πλέον η νεοσύστατη ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 15,7%, καταγράφοντας ισχυρή είσοδο στο πολιτικό σκηνικό και μεταβάλλοντας τις ισορροπίες στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μάχη για την τρίτη θέση, καθώς η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφεται στο 10,9%, περνώντας μπροστά από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ακολουθεί στην τέταρτη θέση με 10,3%.

Στις υπόλοιπες θέσεις το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση συγκεντρώνουν ποσοστό 6,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 5,4% και η Φωνή Λογικής 3,7% ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταπέσει στο 1,8%.

Για τη Χαριλάου Τρικούπη, τα στοιχεία της δημοσκόπησης θεωρούνται προβληματικά, καθώς το κόμμα εμφανίζει απώλειες 3,2 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό για τη δυναμική του στον χώρο της κεντροαριστεράς.

Την ίδια στιγμή, η μέτρηση καταγράφει πιέσεις στα ποσοστά αρκετών παραδοσιακών κομμάτων, στοιχείο που ερμηνεύεται ως ένδειξη ανακατανομής δυνάμεων και μετακίνησης ψηφοφόρων προς νέους πολιτικούς σχηματισμούς.

Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι, παρότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με άνεση, οι ισορροπίες πίσω από αυτή μεταβάλλονται σημαντικά, ιδιαίτερα στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς.

Οι εξελίξεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά και την απόφαση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ το βράδυ του Σαββάτου (06/06), όπου εγκρίθηκε η πρόταση του Σωκράτη Φάμελλου υπέρ της πολιτικής συμπόρευσης με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, ανοίγοντας τον δρόμο για περαιτέρω ανακατατάξεις στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.