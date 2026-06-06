Ο Λούκα Γιόβιτς έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ μέχρι το 2027 και δεν είναι αρνητικός για την επέκτασή του, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Σερβία.

Ο 28χρονος φορ υπέγραψε το περσινό καλοκαίρι στην Ένωση και ήταν εξαιρετικός στην πρώτη του σεζόν στην ομάδα καθώς σε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις είχε 21 γκολ και 3 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν συμφωνήσει με τον Μάρκο Νίκολιτς για την ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2029, σειρά παίρνει ο Γιόβιτς, με τα ΜΜΕ στην πατρίδα του να εκτιμούν πως θα υπάρξει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Η ανανέωση του συμβολαίου του αποτελεί προτεραιότητα για τους κιτρινόμαυρους, οι οποίοι αν δεν κατάφερναν να φτάσουν σε συμφωνία πιθανότατα θα προσπαθούσαν να πουλήσουν τον Γιόβιτς για να μην φύγει του χρόνου ως ελεύθερος καθώς υπάρχει ενδιαφέρον για τον Σέρβο φορ.

Όπως φαίνεται δεν αναμένονται δυσκολίες για να ανανεώσει. Ο Γιόβιτς έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες της ΑΕΚ και είναι εξαιρετικά ικανοποιημένος από τη ζωή στην Αθήνα και από τις δηλώσεις του μετά την κατάκτηση του τίτλου προκύπτει ότι δεν θα είχε αντίρρηση να υπογράψει νέοι συμβόλαιο», αναφέρει το δημοσίευμα της σερβικής ιστοσελίδας Informer.