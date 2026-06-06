Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά του λιμένα Σισίου Λασιθίου, όταν δύο εκμισθούμενα σκάφη προσάραξαν σε βραχώδη ακτή με συνολικά εννέα τουρίστριες, υπηκόους Ολλανδίας.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ιδιωτικά σκάφη και στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι εντόπισαν τα σκάφη προσαραγμένα, ενώ οι επιβαίνουσες είχαν ήδη αποβιβαστεί με ασφάλεια στην ακτή.

Στις γυναίκες παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες για ελαφρές εκδορές που υπέστησαν κατά την αποβίβασή τους.

Το Β’ Λιμενικό Τμήμα Χερσονήσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου διενεργεί προανάκριση, ενώ έχει απαγορευτεί ο απόπλους των σκαφών έως την αποκατάσταση των ζημιών και την προσκόμιση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας.

Από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα δύο σκάφη, χωρίς να διαπιστωθεί θαλάσσια ρύπανση.