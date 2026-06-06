Ο Θέμης Γεωργαντάς παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής “Χαμογέλα και πάλι” και τη δημοσιογράφο Τέρψη Μαντζουράτου, όπως είδαμε το Σάββατο στο πρόγραμμα του Μεγάλου Καναλιού.

Ανάμεσα σε άλλα, δε, ο γνωστός παρουσιαστής κλήθηκε να μιλήσει τόσο για το τηλεοπτικό του μέλλον όσο και για την αγαπημένη του φίλη, Ναταλία Γερμανού.

Πιο συγκεκριμένα, ο Θέμης Γεωργαντάς επισήμανε αρχικά πως “είμαστε πολύ ευχαριστημένοι όλοι από το After Dark και γω το αγαπώ, είναι το σπίτι μου πια. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το κάνω 8 χρόνια. Την επόμενη σεζόν νομίζω πως θα το ξαναδείτε”.

“Αυτό το οποίο έχει ακουστεί, δεν έχει ακουστεί τυχαία, ότι θα κάναμε μια ταξιδιωτική εκπομπή μαζί με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Δεν έχει συμφωνηθεί κάτι αλλά είναι μια εκπομπή που θα την θέλαμε πάρα πολύ, επειδή κάνουμε πολλή παρέα και κάνουμε πολλά ταξίδια”.

“Η Ναταλία Γερμανού είναι μια από τις καλύτερες παρουσιάστριες της τηλεόρασης, τελεία. Από τις λίγες που μπορούν να διαχειριστούν τόσο καλά την ελληνική γλώσσα και να κάνουν τόσο ωραίες συνεντεύξεις. Οπότε εννοείται πως θα μου έλειπε αν σταματούσε η εκπομπή της, δεν το συζητώ” πρόσθεσε, επίσης, ο Θέμης Γεωργαντάς στις νέες του δηλώσεις στην ψυχαγωγική εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου στο πρόγραμμα του Μεγάλου Καναλιού.