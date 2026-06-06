Τρεις ανήλικοι ηλικίας 6, 7 και 9 ετών τραυματίστηκαν ελαφρά, σε τροχαίο, όταν τα αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν συγκρούστηκαν, το μεσημέρι, στη διασταύρωση Πλανών, στη Χαλκιδική.

Το περιστατικό συνέβη όταν το αυτοκίνητο ενός 73χρονου υπηκόου Ρωσίας, στο οποίο επέβαινε ο 7χρονος, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 42χρονος, το οποίο με τη σειρά του συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 44χρονη, στο οποίο επέβαιναν ο 6χρονος και ο 9χρονος.

Οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Πολυγύρου.