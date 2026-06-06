Ακόμη και εκσκαφέας επιστράτευσαν οι αστυνομικοί, αναζητώντας τις χρυσές λίρες που παρανόμως είχε αποσπάσει εγκληματική οργάνωση, με οικογενειακά χαρακτηριστικά, στη Λάρισα.

Η αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στα σπίτια των κατηγορουμένων, κατά την οποία συνελήφθη ένα ακόμη άτομο. Στα πλαίσια της επιχείρησης, χρησιμοποιήθηκε εκσκαφέας για την αναζήτηση κρυμμένων χρημάτων και χρυσών λιρών.

Η συγκεκριμένη οικογένεια των Βιλανάκηδων ήταν ήδη γνωστή στις αρχές από τον Μάρτιο, όταν είχε συλληφθεί για απάτες πολιτών.

Οι απάτες αυτές βασίζονταν στην προσφορά αγοραπωλησίας χρυσών λιρών σε τιμή χαμηλότερη από την πραγματική τους αξία.

Μέχρι στιγμής, έχουν εξιχνιαστεί εννέα περιπτώσεις εξαπάτησης πολιτών, με το συνολικό οικονομικό όφελος του κυκλώματος να υπερβαίνει τις 750.000 ευρώ.

Νέες συλλήψεις στο κύκλωμα των Βιλανάκηδων

Οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος όχι μόνο συνεχίζονται, αλλά οδηγούν σε νέα ευρήματα, με τις Αρχές να πραγματοποιούν ευρείας κλίμακας επιχείρηση στη Λάρισα και να δίνουν στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες από τις παρεμβάσεις τους.

Μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των κατηγορουμένων και την εξέταση νέων θυμάτων, αποκαλύφθηκε το πλήρες εύρος της δράσης του κυκλώματος, το οποίο φέρεται να είχε ως ορμητήριο τη Λάρισα.

Η νέα έρευνα, όπως αναφέρει το larissanet, οδήγησε στη σύλληψη ενός μέλους της οργάνωσης που είχε αφεθεί ελεύθερο με περιοριστικούς όρους, στην ταυτοποίηση ενός ακόμη μέλους που είναι ήδη έγκλειστο σε σωφρονιστικό κατάστημα, καθώς και στην εξιχνίαση πλήθους νέων κακουργηματικών πράξεων.

Κατά το πρώτο σκέλος της υπόθεσης, είχαν συλληφθεί τέσσερα μέλη της οικογένειας Βιλανάκη. Από αυτά, τα τρία προφυλακίστηκαν, ενώ στο τέταρτο είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.