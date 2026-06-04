Επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών του ελληνικού FBI για εγκληματική ομάδα που δρούσε στην περιοχή της Λάρισας βρίσκεται σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (4/6). Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχει μπει μία από τις πιο γνωστές οικογένειες Ρομά της περιοχής, η οποία είχε κατηγορηθεί τον Μάρτιο για τη μεγάλη υπόθεση απάτης με τις ψεύτικες χρυσές λίρες.

Ένα άτομο έχει συλληφθεί και πρόκειται για μέλος αυτής της οικογένειας και μάλιστα από τα πιο προβεβλημένα.

Το άτομο αυτό εντοπίστηκε να κατέχει παράνομο όπλο, το οποίο κατασχέθηκε.

Να θυμίσουμε ότι τόσο ο ίδιος όσο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας αυτής ζούσαν πολυτελώς σε βίλες που είχαν μέχρι και ελικοδρόμιο, ενώ δήλωναν στην εφορία άποροι και σκηνίτες.

Η επιχείρηση του Μαρτίου

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάρτιο, η ΕΛ.ΑΣ. είχε ανακοινώσει την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες, προσεγγίζοντάς τους με το πρόσχημα της αγοραπωλησίας χρυσών λιρών σε τιμή χαμηλότερη από την αγοραστική τους αξία.

Για τον τερματισμό της δράσης της οργάνωσης είχε πραγματοποιηθεί στις 6 Μαρτίου 2026, αστυνομική επιχείρηση στη Λάρισα από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης, τα οποία ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες και εκβιάσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με συνολικό όφελος και προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Παράλληλα κατηγορούνται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, παραβίαση της νομοθεσίας για τα συμπληρώματα διατροφής και την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης, καθώς και για κλοπή και ρευματοκλοπή.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση, τουλάχιστον από την άνοιξη του 2021.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, προσέγγιζαν τα θύματά τους και αφού παρουσιάζονταν ως άτομα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, επικαλούνταν δήθεν προσωρινή έλλειψη οικονομικής ρευστότητας. Ακολούθως, υπόσχονταν να πουλήσουν στα θύματά τους μεγάλες ποσότητες χρυσών λιρών σε τιμή κατά πολύ χαμηλότερη απ’ αυτή της αγοράς, παρουσιάζοντας τις συναλλαγές αυτές ως ιδιαίτερα συμφέρουσα επενδυτική ευκαιρία.

Με τον τρόπο αυτό, κατάφερναν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά για την αγορά των λιρών, τις οποίες ωστόσο ουδέποτε παρέδιδαν στους αγοραστές, επικαλούμενοι διάφορες ψευδείς προφάσεις.

Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν την απάτη και απαιτούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους, οι κατηγορούμενοι προέβαιναν σε απειλές σε βάρος της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τους απειλούσαν επιδεικνύοντας όπλα.