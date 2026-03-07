Στα χέρια» της ΕΛΑΣ, η εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες, προσεγγίζοντάς τους με το πρόσχημα της αγοραπωλησίας χρυσών λιρών σε τιμή χαμηλότερη από την αγοραστική τους αξία.

Για τον τερματισμό της δράσης της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε χθες, 6 Μαρτίου 2026, αστυνομική επιχείρηση στη Λάρισα από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας. Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης, τα οποία ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διέπραττε απάτες και εκβιάσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με συνολικό όφελος και προκληθείσα ζημία που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ. Παράλληλα κατηγορούνται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, παραβίαση της νομοθεσίας για τα συμπληρώματα διατροφής και την καταπολέμηση της φαρμακοδιέγερσης, καθώς και για κλοπή και ρευματοκλοπή.

Ο τρόπος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση, τουλάχιστον από την άνοιξη του 2021.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, προσέγγιζαν τα θύματά τους και αφού παρουσιάζονταν ως άτομα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, επικαλούνταν δήθεν προσωρινή έλλειψη οικονομικής ρευστότητας. Ακολούθως, υπόσχονταν να πουλήσουν στα θύματά τους μεγάλες ποσότητες χρυσών λιρών σε τιμή κατά πολύ χαμηλότερη απ’ αυτή της αγοράς, παρουσιάζοντας τις συναλλαγές αυτές ως ιδιαίτερα συμφέρουσα επενδυτική ευκαιρία.

Με τον τρόπο αυτό, κατάφερναν να αποσπούν μεγάλα χρηματικά ποσά για την αγορά των λιρών, τις οποίες ωστόσο ουδέποτε παρέδιδαν στους αγοραστές, επικαλούμενοι διάφορες ψευδείς προφάσεις.

Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν την απάτη και απαιτούσαν την επιστροφή των χρημάτων τους, οι κατηγορούμενοι προέβαιναν σε απειλές σε βάρος της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της περιουσίας τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τους απειλούσαν επιδεικνύοντας όπλα.

Τα θύματα που εξαπατήθηκαν και το παράνομο όφελος του ενός εκατομμυρίου ευρώ

Από την έως τώρα έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 6 περιπτώσεις απάτης στο χρονικό διάστημα από το 2021 έως το 2025, με το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να υπερβαίνει τα 1.093.000 ευρώ.

Στην πρώτη περίπτωση, μεταξύ Μαΐου και τέλους του 2021 σε περιοχές της Λάρισας και της Καρδίτσας, δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν από ζευγάρι το ποσό των 143.000 ευρώ. Όταν το θύμα αντιλήφθηκε την απάτη και ζήτησε την επιστροφή των χρημάτων, δέχθηκε απειλές με όπλο ώστε να εγκαταλείψει τις αξιώσεις του. Σε άλλη περίπτωση, από τον Μάρτιο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2024 στη Γλυφάδα, αποσπάστηκαν 175.000 ευρώ από άνδρα, ο οποίος δέχθηκε απειλές όταν προσπάθησε να ανακτήσει τα χρήματά του, τελικά όμως κατάφερε να λάβει πίσω μόνο 24.000 ευρώ.

Παρόμοια περιστατικά σημειώθηκαν και αλλού. Σε περιοχές της Αττικής και της Μυκόνου οι δράστες αφαίρεσαν 60.000 ευρώ από άντρα και όταν εκείνος ζήτησε να του παραδοθούν οι χρυσές λίρες τον απείλησαν με όπλο. Στη Λάρισα κατάφεραν να αποσπάσουν 710.000 ευρώ από άνδρα τον οποίο απείλησαν με πιστόλι όταν ζήτησε να του επιστραφούν τα χρήματα,

Στη Βέροια, το 2021, εξαπατήθηκε ακόμη ένα άτομο για 5.000 ευρώ μέσω κοινωνικών δικτύων, ενώ και το 2017 ένας από τους συλληφθέντες αφαίρεσε από άτομο ένα ρολόι μεγάλης αξίας Rolex που αποτελούσε οικογενειακό κειμήλιο.

Όλα όσα βρέθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων

Κατά την επιχείρηση, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες των κατηγορούμενων, όπου βρέθηκαν λίρες αμφιβόλου γνησιότητας, όπλα, πολυτελή οχήματα, χρυσαφικά, ναρκωτικά και αναβολικά χάπια. Επιπλέον, συνελήφθη και ένα συγγενικό πρόσωπο των κατηγορούμενων, καθώς στην οικία του βρέθηκαν όπλα, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Αναλυτικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

52.930 ευρώ,

2.267 λίρες αμφιβόλου γνησιότητας,

14 πολυτελή οχήματα και ένα κλεμμένο,

5 όπλα (περίστροφο, λυόκανο τυφέκιο, υποπολυβόλο, καραμπίνα, αεροβόλο πιστόλι)

7 ρολόγια,

πλήθος από χρυσές αλυσίδες, δαχτυλίδια, σταυροί, μενταγιόν, τσάντες,

πλήθος φυσιγγίων διαφορετικού διαμετρήματος,

9 γεμιστήρες και κουτί μεταφοράς πιστολιού,

13 αμπούλες διοξειδίου του άνθρακα,

43 ναρκωτικά και αναβολικά χάπια,

6 αμπούλες αναβολικής ουσίας,

6 κάμερες,

5 καταγραφικά,

συσκευή γεωεντοπισμού,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

12 κινητά τηλέφωνα,

3 αορτήρες,

κουκούλα full-face, γάντια, χειροπέδες, ματσέτα,

2 ρόπαλα,

6 άδειες κατοχής όπλου και

3 συναλλαγματικές

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, ενώ, για τον έτερο συλληφθέντα, σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας και θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας.