Το σχέδιο «Σκορπιός της Ερήμου» ενεργοποιείται σε όλες τις βάσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα μετά την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και τη σύλληψη του Γεωργιανού κατασκόπου, που «απαθανάτιζε» το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» στον κόλπο της Σούδας.

«Ερωτευμένα ζευγάρια σε διακοπές», «μέλη αθλητικών αποστολών», «εργαζόμενοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος», «συμμετέχοντες σε συνέδρια» είναι μερικές από τις… ιδιότητες με τις οποίες μυστικά στελέχη της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) αποκτούν μάτια και αφτιά γύρω από κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές αναπτύσσοντας μεγαλύτερη πληροφοριακή δράση.

Με αντίστοιχο αόρατο τρόπο λειτουργούσαν τα προηγούμενα δύο χρόνια αποτρέποντας επικίνδυνες συνθήκες. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι τους τελευταίους οκτώ μήνες συνελήφθησαν από τις Αρχές τέσσερα άτομα με κατηγορίες για κατασκοπεία, έχοντας παρόμοιο τρόπο δράσης, σε Κρήτη και Εβρο.

Επιφυλακή

Στελέχη της ΕΥΠ, από τη στιγμή που ήχησαν οι σειρήνες του πολέμου στο Ιράν, τέθηκαν σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής και με αθόρυβη παρουσία έχουν θέσει σε στενότερο κλοιό παρακολούθησης διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος, με στόχο την αποτροπή επικίνδυνων ενεργειών, είτε αυτές αφορούν κατασκοπευτική δραστηριότητα είτε επιθέσεις και απόπειρες δολιοφθοράς.

Στο επίκεντρο του ειδικού σχεδίου, βρίσκονται η ναυτική βάση στον κόλπο της Σούδας και η βάση της Αλεξανδρούπολης, δύο από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς κόμβους των ΗΠΑ στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, με φόντο τη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA). Εκεί το πληροφοριακό δίκτυο απλώνεται σε έκταση χιλιομέτρων, καλύπτοντας όλες τις τοποθεσίες γύρω από τα σημεία ενδιαφέροντος.

Ξενοδοχεία, χώροι βραχυχρόνιας μίσθωσης και άλλα τουριστικά καταλύματα θα ελέγχονται σε επίπεδο συλλογής πληροφοριών από τα στελέχη της Υπηρεσίας, σε μια προσπάθεια σάρωσης όλων των ύποπτων ατόμων που θα κινούνται κοντά στις βάσεις. Πρόσωπα με καταγωγή από χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και μεμονωμένοι ταξιδιώτες με διαβατήρια διαφορετικά από τη χώρα καταγωγής τους, θα βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» της επιτήρησης, με φόντο και τα πρόσφατα περιστατικά κατασκοπείας στην Ελλάδα.

Συναγερμός

Είναι ενδεικτικό ότι και οι δύο άνδρες αζερικής καταγωγής που είχαν κατασκοπική δραστηριότητα στη Σούδα εμφανίστηκαν στην περιοχή με διαβατήρια Πολωνίας. Νοίκιασαν ίδια καταλύματα με θέα τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και επιχείρησαν να αποπροσανατολίσουν, λειτουργώντας ως επισκέπτες σε ταξίδι αναψυχής. Οι ύποπτες ερωτήσεις τους για τον εντοπισμό καταλυμάτων σε σημεία με θέα στον κόλπο σήμαναν αμέσως συναγερμό.

Παράλληλα με τους στρατιωτικούς κόμβους της Κρήτης και της Θράκης, αντίστοιχο δίχτυ ασφαλείας και συλλογής πληροφοριών έχει απλωθεί από την ΕΥΠ και στα σημεία όπου τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε παρουσία του εναέριου στόλου των ΗΠΑ, στην 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα και στο Στεφανοβίκειο.

Σχέδιο αντιμετώπισης «μοναχικών λύκων»

Με την έναρξη της πολεμικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, υψηλόβαθμα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας ενεργοποίησαν άμεσα απόρρητο σχέδιο αντιμετώπισης «μοναχικών λύκων», που θα μπορούσαν να προβούν σε επικίνδυνες ενέργειες εντός των ελληνικών συνόρων. Επιθέσεις με αυτοκίνητο εναντίον πλήθους, με πυροβόλα όπλα ή μαχαίρια, χτυπήματα με εκρηκτικούς ή εμπρηστικούς μηχανισμούς είναι μερικά από τα ενδεχόμενα για τα οποία έχουν προετοιμαστεί οι Αρχές, θωρακίζοντας τη χώρα.

Στο πλαίσιο της επιφυλακής, από την πρώτη στιγμή η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η Κρατική Ασφάλεια και η ΕΥΠ βρίσκονται σε επαφή με τις αντίστοιχες υπηρεσίες ξένων χωρών για τη συγκέντρωση πληροφοριών. Ατομα ιρανικής καταγωγής, αλλά και από Πακιστάν, Αφγανιστάν, Συρία και άλλες χώρες, που βρίσκονται στην Ελλάδα, έχουν τεθεί υπό επιτήρηση, ενώ ειδικά μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται στα κέντρα κράτησης μεταναστών, όπου υπάρχει έντονη παρουσία αυτών των εθνικοτήτων.

Ελεγχοι

Παράλληλα αυστηρότεροι είναι, βάσει του σχεδιασμού, οι έλεγχοι στα αεροδρόμια, αλλά και στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα, για την αποτροπή εισόδου στη χώρα «μοναχικών λύκων», μέσω δουλεμπορικών κυκλωμάτων, οι οποίοι θα θελήσουν να περάσουν στην Ευρώπη με στόχο τα αντίποινα για τις πολεμικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ.

Ο προσανατολισμός ασφαλείας δεν αφορά μόνο εξωγενείς απειλές, αλλά και εγχώριες τρομοκρατικές επωνυμίες. Με ειδική έμφαση στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ο σχεδιασμός της ΕΛ.ΑΣ. προβλέπει και την αποτροπή τρομοκρατικής ενέργειας από εγχώριες ομάδες, που θα θελήσουν ενδεχομένως να προχωρήσουν σε κάποιο συμβολικό χτύπημα με φόντο την πολεμική σύρραξη που έχει προκληθεί από τη γεωπολιτική αντιπαράθεση.

«Ομπρέλα» Προστασίας

Σε αστυνομικό κλοιό τα «κόκκινα σημεία»

Πρεσβείες, προξενεία, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, σχολικά συγκροτήματα, εστιατόρια, τουριστικοί προορισμοί, που συνδέονται με αμερικανικά και ισραηλινά συμφέροντα, και άλλα χαρακτηρισμένα «κόκκινα» σημεία, δυνητικοί στόχοι επιθέσεων, έχουν τεθεί ήδη σε καθεστώς αυξημένης φύλαξης έπειτα από διαδοχικές και καθημερινές συσκέψεις στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.

Σε στενό επιχειρησιακό και πληροφοριακό κλοιό προστασίας, που θα προσαρμόζεται καθημερινά ανάλογα με τις εξελίξεις, αναμένεται να βρεθούν και άτομα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ που καταλύουν σε χαρακτηρισμένα επικίνδυνα σημεία. Η αυξημένη παρουσία Αμερικανών και Ισραηλινών πολιτών σε τουριστικά σημεία, όπως Κρήτη, Ρόδο, Κυκλάδες και άλλους προορισμούς, έχει προκαλέσει έναν επιπλέον προβληματισμό στις Αρχές, με όλες τις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις -κυρίως στη νησιωτική χώρα- να έχουν λάβει ειδικές οδηγίες.

Αποτροπή

Εκτός από τα χαρτογραφημένα τουριστικά σημεία, σε αστυνομικό κλοιό για αποτροπή επιθέσεων έχουν τεθεί τουλάχιστον τριάντα στόχοι, μεταξύ των οποίων είναι οι πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Αθήνα, οι διπλωματικές αντιπροσωπείες, τα προξενεία των δύο κρατών, οι συναγωγές και τα εβραϊκά μνημεία, καθώς και αρκετές επιχειρήσεις αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων.

Επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας έχουν ληφθεί σε ακόμη επτά πρεσβείες και προξενεία χωρών που συνδέονται με τις επιθέσεις στο Ιράν. Σε αυτά τα σημεία, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως εν δυνάμει στόχοι, ήδη υπάρχουν συχνές περιπολίες και ενισχυμένα μέτρα φύλαξης για την έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών απειλών.