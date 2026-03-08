Ο γιος του πρώην ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα ορίστηκε ως αντικαταστάτης του, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στα αρχικά αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν το Σάββατο.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι 56χρονος κληρικός που δεν έχει ασκήσει ποτέ κυβερνητικό αξίωμα.

Νωρίτερα μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών είχε δηλώσει σύμφωνα με το Skynews ότι το όνομα Χαμενεΐ «θα συνεχιστεί» στην κορυφή της χώρας ενώ και η Συνέλευση των Ειδικών είχε ορίσει το πρόσωπο που θα είναι ο νέος θρησκευτικός ανώτατος ηγέτης του Ιράν και που θα διαδεχθεί τον αγιατολάχ Αλί Χαμεινεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις 28 Φεβρουαρίου σε ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα, όπως δήλωσαν μέλη της Συνέλευσης, χωρίς όμως να το κατονομάσει.