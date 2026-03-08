Ο ΠΑΟΚ έμεινε στο 0-0 με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη και ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε μόνο καλά λόγια για την ομάδα του, καθώς παρατάχθηκε με αρκετές απουσίες.

Οι «ασπρόμαυροι» κατάφεραν να φύγουν αλώβητοι από την έδρα των «ερυθρόλευκων» και ο προπονητής τους έμεινε ικανοποιημένος από την ισοπαλία, όπως φάνηκε στις δηλώσεις του.

«Με τόσες απουσίες που είχαμε, η προσπάθεια είναι πολύ μεγάλη. Δεν ξέρω αν άλλη ομάδα θα μπορούσε να το κάνει. Η νοοτροπία που δείχνουν οι παίκτες είναι εξαιρετική. Είμαι περήφανος για την προσπάθειά τους και για την ανθρώπινη πλευρά και την ενσυναίσθησή τους», είπε αρχικά ο Λουτσέσκου και συνέχισε.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπήρχαν παίκτες που μόλις γύρισαν. Δεν αφήσαμε πολλά περιθώρια στον Ολυμπιακό πέρα από ένα, εμείς είχαμε άλλες δύο καλές πιθανότητες για να σκοράρουμε. Έκαναν φανταστική δουλειά μετά από ένα επιβαρυμένο πρόγραμμα. Αυτό που κρατάμε είναι η υπερηφάνεια για τους παίκτες και η πολύ καλή απόδοσή τους σήμερα».