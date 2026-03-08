Πρώτη δύναμη τους Πράσινους στο κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης της Γερμανίας δίνει το πρώτο exit poll της δημόσιας τηλεόρασης ARD, ενώ ακολουθεί το συντηρητικό Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, που δεν κατάφερε την ανατροπή στην οποία ήλπιζε.

Στους κερδισμένους και η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD), η οποία παγιώνει πλέον τη δύναμή της και στα δυτικά κρατίδια, με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) να καταποντίζεται.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, οι Πράσινοι με τον τουρκικής καταγωγής Τζεμ Οζντεμίρ κερδίζουν τις εκλογές με 32% (-0,6 από τις εκλογές του 2021), με το CDU να ακολουθεί με 29% (+4,9). Η AfD φθάνει στο 17,5% (+7,8) και το SPD σημειώνει με 5,5% (-5,5) το χαμηλότερο ιστορικά αποτέλεσμα του στο κρατίδιο.

Η Αριστερά και οι Φιλελεύθεροι (FDP) με 4,5% μένουν για την ώρα εκτός του τοπικού κοινοβουλίου.