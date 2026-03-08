Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έμειναν στο 0-0 στο Καραϊσκάκη και αυτό σημαίνει πως αμφότεροι είναι πλέον στο -2 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ, με δύο αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος.

Σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στον αγώνα κυπέλλου ανάμεσα στις δύο ομάδες στο ίδιο γήπεδο, ήταν οι «ερυθρόλευκοι» αυτοί που μπήκαν πιο δυνατά αυτή τη φορά και απείλησαν για πρώτη φορά στο 5′ με την προβολή του Νασιμέντο, που έστειλε τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, μετά το γέμισμα του Ζέλσον Μάρτινς.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε πολλή ένταση στο παιχνίδι της και πίεζε συνεχώς, πλησιάζοντας στο γκολ στο 26′, όταν ο Μπρούνο έκανε τη σέντρα από αριστερά και ο Τσικίνιο πήρε την κεφαλιά και έστειλε τη μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών.

Δύο λεπτά μετά, στο 28′, φάνηκαν για πρώτη φορά οι «ασπρόμαυροι», οι οποίοι είχαν μεγάλη ευκαιρία με τον Γερεμέγεφ που αστόχησε από πολύ καλή θέση μετά το γύρισμα του Σάντσες, ο οποίος μάλλον ήταν σε θέση οφσάιντ πάντως. Όπως και να έχει, από τη στιγμή που η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα, δεν χρειάστηκε να γίνει και έλεγχος της φάσης στο VAR.

Από εκεί και πέρα, το παιχνίδι συνεχίστηκε χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, υπήρχαν όμως νεύρα ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων σε κάποιες περιπτώσεις, με τον διαιτητή να ελέγχει την κατάσταση.

Το δεύτερο μέρος άρχισε όπως το πρώτο, με τους Πειραιώτες δηλαδή να είναι στην επίθεση και τους Θεσσαλονικείς σε θέση άμυνας, ψάχνοντας την κατάλληλη στιγμή για να βγουν στην κόντρα.

Οι Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ραζβάν Λουτσέσκου αποφάσισαν να επέμβουν με τις αλλαγές τους μετά τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού και στο 66′ οι «ασπρόμαυροι» είχαν μεγάλη ευκαιρία, στην αντεπίθεση, με τον Κωνσταντέλια που βρέθηκε απέναντι από τον Τζολάκη και πλάσαρε αλλά ο Πιρόλα πρόλαβε να απομακρύνει πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Αμέσως μετά, στο 67′, ήταν η σειρά των «ερυθρόλευκων» να πλησιάσουν στο γκολ με τον Ελ Κααμπί αλλά ο Τσιφτσής απέκρουσε και ο Ταρέμι δεν βρήκε στόχο στην επαναφορά, με τους δύο επιθετικούς των γηπεδούχων να συνεργάζονται και στο 77′ αλλά ο Τσιφτσής απέκρουσε το σουτ του Μαροκινού και κράτησε το 0-0.

Αυτό που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα δηλαδή, με αποτέλεσμα να χάσουν βαθμούς και οι δύο ομάδες και να μείνουν στο -2 από την ΑΕΚ.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ροντινέι, Πιρόλα, Ρέτσος, Μπρούνο, Γκαρθία (70′ Μουζακίτης), Έσε (81′ Σιπιόνι), Μάρτινς, Τσικίνιο (65′ Ποντένσε), Νασιμέντο (65′ Ταρέμι), Ελ Κααμπί.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφείρης (81′ Καμαρά), Οζντόεφ (76′ Μεϊτέ), Μπιάνκο (65′ Τάισον), Ιβάνουσετς (65′ Κωνσταντέλιας), Χατσίδης (81′ Ντεσπόντοφ), Γερεμέγεφ.