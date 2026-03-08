Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποβάθμισε την αύξηση των τιμών του πετρελαίου που συνδέεται με τον πόλεμο με το Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την «μικρό τίμημα» για την εξάλειψη της πυρηνικής απειλής της Τεχεράνης.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social την Κυριακή, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η άνοδος των τιμών θα είναι προσωρινή και θα υποχωρήσει γρήγορα όταν, όπως ανέφερε, ολοκληρωθεί η «καταστροφή της ιρανικής πυρηνικής απειλής».

«Οι βραχυπρόθεσμες τιμές του πετρελαίου, που θα πέσουν γρήγορα όταν τελειώσει η καταστροφή της ιρανικής πυρηνικής απειλής, είναι ένα πολύ μικρό τίμημα για την ασφάλεια και την ειρήνη των ΗΠΑ και του κόσμου. Μόνο οι ανόητοι θα σκεφτόταν διαφορετικά», έγραψε χαρακτηριστικά.