Είσαι επαγγελματίας της λιανικής, του χονδρεμπόριου, της εστίασης ή της φιλοξενίας και θέλεις να βρεις το επόμενο ή τα επόμενα best sellers προϊόντα που θα κάνουν την επιχείρησή σου να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό; Τότε η FOOD EXPO 2026, είναι η έκθεση που δεν πρέπει να χάσεις!

Σε μία μόνο επίσκεψή σου κάτω από την ίδια στέγη θα βρεις μια τεράστια ποικιλία από γαλακτοκομικά και τυροκομικά είδη, που εκτείνονται από τα παραδοσιακά ελληνικά τυριά ΠΟΠ έως διεθνείς gourmet προτάσεις. Το ελαιόλαδο και οι ελιές, η «ναυαρχίδα» των εξαγωγών μας, παρουσιάζονται από εκατοντάδες παραγωγούς, ενώ οι εκθέτες στον τομέα του κρέατος και των κατεψυγμένων τροφίμων προσφέρουν καινοτόμες λύσεις σε νωπά προϊόντα, ζύμες και έτοιμα γεύματα υψηλής ποιότητας.

Ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες διατροφικές τάσεις, ένας μεγάλος αριθμός εκθετών θα παρουσιάσουν πιστοποιημένα βιολογικά και free-from προϊόντα, ενώ η άνοδος του βιγκανισμού θα αποτυπωθεί στην πληθώρα φυτικών εναλλακτικών για κρέας και γαλακτοκομικά. Παράλληλα, η κατηγορία «Free-from» προσφέρει λύσεις χωρίς γλουτένη, λακτόζη ή ζάχαρη, καλύπτοντας τις ανάγκες των καταναλωτών με συγκεκριμένες διατροφικές προτιμήσεις.

Για όσους αναζητούν το εξεζητημένο για το ράφι ή το menu, τότε ετοιμαστείτε να ανακαλύψετε μία τεράστια ποικιλία με fine food προϊόντα, όπως τυριά με τρούφα, σπάνια μπαχαρικά, χειροποίητες σοκολάτες single origin, μέλι από σπάνια άνθη και premium σάλτσες, Παράλληλα, η συμμετοχή εκθετών με φυσικούς χυμούς, premium αναψυκτικά και energy drinks ολοκληρώνουν την εικόνα μιας έκθεσης που δεν αφήνει κανέναν κλάδο ακάλυπτο.

Προϊόντα της ελληνικής γης από παραγωγούς με μεράκι

Η παρουσία των Περιφερειών, των Επιμελητηρίων και των Δήμων αποτελεί διαχρονικά την «καρδιά» της FOOD EXPO, καθώς δίνει βήμα σε εκατοντάδες μικρούς παραγωγούς και δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στα περίπτερά τους θα βρείτε προϊόντα που συνδυάζουν την παράδοση με τη σύγχρονη ματιά. Δίπλα στα παραδοσιακά εκλεκτά προϊόντα —όπως το αυθεντικό αυγοτάραχο, τα χειροποίητα τυριά παλαίωσης και τα παρθένα ελαιόλαδα ψυχρής έκθλιψης— παρουσιάζονται οι σύγχρονες εκδοχές τους. Παράλληλα, θα βρείτε προτάσεις με μοντέρνο branding και καινοτόμες συνταγές, όπως μέλι με βρώσιμο χρυσό, αλείμματα οσπρίων με τρούφα ή παραδοσιακά παξιμάδια με superfoods.

200+ Διεθνείς Εκθέτες παρουσιάζουν εκλεκτά ethnic προϊόντα

Η FOOD EXPO 2026 μεταμορφώνεται σε ένα διεθνές σταυροδρόμι γεύσεων, προσφέροντας στους επαγγελματίες του κλάδου μια μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψουν αυθεντικά ethnic προϊόντα από κάθε γωνιά του πλανήτη. Οι επισκέπτες λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν για τις επιχειρήσεις τους τις γευστικές παραδόσεις της Ασίας, με προϊόντα από την Κίνα, την Κορέα, την Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ και την Ινδία, όπου κυριαρχούν τα noodles, οι ιδιαίτερες σάλτσες και το αρωματικό ρύζι. Η Μέση Ανατολή και η Αφρική δίνουν δυναμικό παρόν με εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, χουρμάδες και παραδοσιακά γλυκά, ενώ η Λατινική Αμερική παρουσιάζει τον premium καφέ, τα τροπικά φρούτα και τις εξωτικές πρώτες ύλες από την Κόστα Ρίκα και το Εκουαδόρ. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές συμμετοχές από Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο και Πολωνία θα κερδίσουν τις εντυπώσεις με κορυφαία αλλαντικά, τυροκομικά και είδη delicatessen.

ΟΕΝΟΤΕLIA: Ο απόλυτος προορισμός για να ανανεώσετε την κάβα της επιχείρησής σας

Η OΕΝΟΤΕLIA 2026, η οποία πραγματοποιείται παράλληλα με την FOOD EXPO, θα αποτελέσει την κορυφαία συνάντηση για τους επαγγελματίες της εστίασης, του τουρισμού και του retail, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα του ελληνικού και διεθνούς αμπελώνα. Εδώ θα ανακαλύψετε premium ετικέτες, σπάνιες ποικιλίες και παραδοσιακά αποστάγματα, καθώς και σύγχρονες οινοποιήσεις που ενσωματώνουν καινοτόμες μεθόδους παλαίωσης. Κεντρικό σημείο αναφοράς είναι η Πλατεία Γευσιγνωσίας, ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν επιλεγμένες ετικέτες από κάθε οινοποιείο υπό ιδανικές συνθήκες.

Special Events: Καινοτομία σε 2 Stages

Με επίκεντρο το Mediterranean Food Stage και το F&B Business Laboratory, αναγνωρισμένοι chefs και στελέχη της αγοράς χαρτογραφούν την επόμενη μέρα του κλάδου.

F&B Business Laboratory Stage

Στελέχη της αγοράς χαρτογραφούν την επόμενη μέρα του κλάδου και το stage του Hall 2 μετατρέπεται σε ένα κόμβο τεχνογνωσίας και ενημέρωσης, επικεντρωμένο στις σύγχρονες προκλήσεις:

Εξαγωγικός Προσανατολισμός: Χρηματοδοτήσεις και στρατηγικές διεθνούς ανάπτυξης.

Χρηματοδοτήσεις και στρατηγικές διεθνούς ανάπτυξης. Βιώσιμη Παραγωγή: Διαχείριση απορριμμάτων και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Διαχείριση απορριμμάτων και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Tech Trends: Η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Ρομποτικής.

Η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Ρομποτικής. Κανονιστικό Πλαίσιο: Διεθνή πρότυπα ασφάλειας και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα: https://foodexpo.gr/event/workshops-and-seminars/

Mediterranean Food Stage: “GReek Origins” Stage

Στο stage του Hall 1, η γαστρονομία συναντά την παράδοση μέσα από μια σειρά εντυπωσιακών live cooking shows, όπου κορυφαίοι σεφ και δημιουργοί γεύσης θα παρουσιάσουν αυθεντικές συνταγές εμπνευσμένες από την πλούσια πολιτισμική κληρονομιά της Ελλάδας. Από τη μία άκρη της Ελλάδας ως την άλλη, κάθε πιάτο θα αναδεικνύει τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, φέρνοντας στο προσκήνιο τη μοναδικότητα της ελληνικής γης.

Στη FOOD EXPO 2026, η καινοτομία συναντά την παράδοση, δημιουργώντας το ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών και την ανακάλυψη των προϊόντων που θα πρωταγωνιστήσουν στο «αύριο» της εστίασης και του λιανεμπορίου.

Σας περιμένουμε στη Μεγαλύτερη Έκθεση Τροφίμων & Ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Βγάλτε το εισιτήριό σας εδώ: https://foodexpo.gr/agora-eisitiriou/. Αποκλειστικά για επαγγελματίες.

Ημέρες & Ώρες λειτουργίας

Σάββατο 14 Μαρτίου, 10:00-18:00

Κυριακή 15 Μαρτίου, 10:00-18:00

Δευτέρα 16 Μαρτίου, 10:00-18:00

Athens Metropolitan Expo, Σπάτα Αττικής

https://foodexpo.gr/

