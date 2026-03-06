Η ερώτηση σχετικά με το αν είχε «σεξουαλικές σχέσεις» με τον στενό συνεργάτη της, Κόρεϊ Λεβαντόφσκι, φαίνεται πως αποτέλεσε την καθοριστική στιγμή που οδήγησε τον Ντόναλντ Τραμπ στην απόφαση να αποπέμψει την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, σύμφωνα με πηγές εντός και κοντά στον Λευκό Οίκο.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές και τις οποίες επικαλείται η nypost, ο Τραμπ είχε ήδη φτάσει στα όριά του με τη Νόεμ και εξεταζόταν σοβαρά το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της, ιδιαίτερα μετά την κατάθεσή της στη Γερουσία την Τρίτη, όταν υποστήριξε ότι ο πρόεδρος είχε εγκρίνει διαφημιστική καμπάνια ύψους 220 εκατομμυρίων δολαρίων στην οποία πρωταγωνιστούσε η ίδια. Ωστόσο, η αδυναμία της να απαντήσει ευθέως στην ερώτηση για πιθανή σχέση με τον συνεργάτη της αποτέλεσε το σημείο χωρίς επιστροφή.

Η ερώτηση στο Κογκρέσο που προκάλεσε την κρίση

Κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Δημοκρατική βουλευτής, Σίντνεϊ Κάμλαγκερ-Ντοβ, ρώτησε ευθέως τη Νόεμ:

«Έχετε σεξουαλικές σχέσεις με τον Κόρεϊ Λεβαντόφσκι;»

Η υπουργός αρνήθηκε να απαντήσει ευθέως, χαρακτηρίζοντας την ερώτηση «κουτσομπολίστικη ανοησία».

«Είμαι σοκαρισμένη που σήμερα σε αυτή την επιτροπή κατεβαίνουμε σε αυτό το επίπεδο και προωθούμε ταμπλόιντ σκουπίδια», απάντησε η Νόεμ. «Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος που εργάζεται για τον Λευκό Οίκο. Υπάρχουν χιλιάδες τέτοιοι στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση».

Παρά τις επανειλημμένες πιέσεις από άλλους βουλευτές για μια απλή απάντηση «ναι» ή «όχι», η Νόεμ συνέχισε να αποφεύγει την ερώτηση.

Ο βουλευτής Τζάρεντ Μόσκοβιτς της είπε:

«Πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να πείτε τη λέξη “όχι” στα πρακτικά, ώστε να ξεκαθαρίσει το θέμα».

Η Νόεμ δεν το έκανε ποτέ.

Σύμφωνα με πηγή από τον Λευκό Οίκο, «η ερώτηση για τη σχέση στην ακρόαση ήταν πραγματικά η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Ήταν απίστευτα σκληρό». Μια δεύτερη πηγή επιβεβαίωσε ότι «όλα συσσωρεύονταν», ενώ τρίτη ανέφερε ότι «μετά τις δύο ακροάσεις δεν υπήρχε επιστροφή, όλα περιστρέφονταν γύρω από εκείνη και εκείνον».

Ο ίδιος ο Λεβαντόφσκι δήλωσε ότι δεν γνωρίζει ποιον ρόλο έπαιξαν οι φήμες περί σχέσης στην απόφαση. «Μου ζητάτε να κάνω εικασίες για πράγματα για τα οποία δεν έχω καμία γνώση», είπε όταν επικοινώνησε μαζί του η εφημερίδα.

Η διαμάχη για τη διαφημιστική καμπάνια των 220 εκατ. δολαρίων

Η αποπομπή της Νόεμ, η πρώτη αναδιάταξη στο υπουργικό συμβούλιο κατά τη δεύτερη προεδρική θητεία του Τραμπ, ήρθε λίγο μετά τη δήλωση του προέδρου στο Reuters ότι η υπουργός είπε ψέματα στο Κογκρέσο σχετικά με την έγκρισή του για τη διαφημιστική καμπάνια.

«Δεν ήξερα τίποτα γι’ αυτό», δήλωσε ο Τραμπ.

Μέρος των χρημάτων της καμπάνιας κατέληξε σε εταιρεία που ανήκει στον σύζυγο της τότε εκπροσώπου Τύπου της Νόεμ. Σε μία από τις διαφημίσεις, η 54χρονη πολιτικός εμφανίζεται να ιππεύει άλογο μπροστά από το εμβληματικό Mount Rushmore, το οποίο βρίσκεται στη γενέτειρά της, τη Νότια Ντακότα.

Στο μήνυμα της διαφήμισης ακούγεται να λέει:

«Αν περάσετε τα σύνορα παράνομα, θα σας βρούμε. Αν παραβιάσετε τους νόμους μας, θα τιμωρηθείτε. Αν βλάψετε Αμερικανούς πολίτες, θα υπάρξουν συνέπειες. Αλλά αν έρθετε εδώ με τον σωστό τρόπο, το αμερικανικό όνειρό σας μπορεί να είναι τόσο μεγάλο όσο αυτοί οι ατελείωτοι ουρανοί. Από τον πρόεδρο Τραμπ και εμένα: Καλώς ήρθατε σπίτι».

Πηγές ανέφεραν ότι το θέμα της διαφήμισης αποτέλεσε βασικό κίνητρο για τον Τραμπ, ωστόσο η διαχείριση της ερώτησης για τη φερόμενη σχέση αφαίρεσε κάθε αμφιβολία για την απόφαση.

Οργή Τραμπ και σκέψεις αντικατάστασης

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής, Τζον Κένεντι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ ήταν «θυμωμένος σαν δολοφονική σφήκα» και ήδη από το βράδυ της Τρίτης, μετά την ακρόαση στη Γερουσία, σκεφτόταν να την αντικαταστήσει με τον γερουσιαστή Μαρκγουέιν Μάλιν.

«Ο πρόεδρος, όταν με πήρε τηλέφωνο το βράδυ της Τρίτης, τη νύχτα της ακρόασης, και ήταν έξαλλος, με ρώτησε τι πιστεύω για τον Μαρκγουέιν», είπε ο Κένεντι.

Τελικά, η απόφαση ελήφθη την Πέμπτη, μετά την «καταστροφική» εμφάνιση της Νόεμ στην ακρόαση της Βουλής την προηγούμενη ημέρα.

Η επόμενη μέρα για τη Νόεμ και οι εντάσεις στο υπουργείο

Παρά την αποπομπή της, η Νόεμ εμφανίστηκε σε συνέδριο αστυνομικών αρχών στο Νάσβιλ λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της απομάκρυνσής της, συνεχίζοντας κανονικά το πρόγραμμά της.

Σε δήλωσή της ευχαρίστησε τον Τραμπ για τον νέο της ρόλο ως Ειδικής Απεσταλμένης για την «Ασπίδα των Αμερικών».

«Σε αυτόν τον νέο ρόλο θα μπορέσω να αξιοποιήσω τις συνεργασίες και την εμπειρία εθνικής ασφάλειας που ανέπτυξα ως υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας. Έχουμε πετύχει ιστορικά αποτελέσματα στο υπουργείο για να κάνουμε ξανά την Αμερική ασφαλή», ανέφερε.

Ο Τραμπ γνώριζε ήδη εδώ και χρόνια για τη σχέση της Νόεμ με τον Λεβαντόφσκι, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του το 2016 και μάλιστα αστειευόταν συχνά γι’ αυτό. Ωστόσο θεώρησε ότι ο τρόπος που χειρίστηκε την ερώτηση στο Κογκρέσο ήταν καταστροφικός για την αξιοπιστία της.

Η επιρροή τόσο της Νόεμ όσο και του Λεβαντόφσκι είχε ήδη μειωθεί από τον Ιανουάριο, όταν ένας δεύτερος ακτιβιστής κατά των απελάσεων, ο Άλεξ Πρέτι, σκοτώθηκε από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη, μετά από προηγούμενο περιστατικό με τη Ρενέ Γκουντ. Τότε ο Τραμπ έστειλε τον επικεφαλής για τα σύνορα, Τομ Χόμαν, για να αναλάβει τον έλεγχο της επιχείρησης.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι η αντικατάσταση της Νόεμ ήταν αποτέλεσμα «συσσώρευσης πολλών αποτυχιών ηγεσίας», συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στη Μινεσότα, της διαφημιστικής καμπάνιας, των κατηγοριών απιστίας, της κακής διαχείρισης προσωπικού και των συνεχών συγκρούσεων με άλλες υπηρεσίες, όπως η Τελωνειακή και Συνοριακή Προστασία και η Υπηρεσία Μετανάστευσης.

«Το δράμα γύρω από την Κρίστι επισκίασε και απέσπασε την προσοχή από την ιδιαίτερα δημοφιλή μεταναστευτική ατζέντα της κυβέρνησης», ανέφερε.

Στο εσωτερικό του υπουργείου, η Νόεμ είχε συγκρουστεί με αρκετούς αξιωματούχους, μεταξύ των οποίων και οι προσωρινοί επικεφαλής της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και της FEMA, ενώ αρκετά έμπειρα στελέχη εγκατέλειψαν τη θέση τους κατά τη διάρκεια της θητείας της, επικαλούμενα τον τρόπο διοίκησής της.

Παράλληλα, είχε τεταμένες σχέσεις και με τον Χόμαν σχετικά με τη στρατηγική για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και τις επιχειρήσεις απελάσεων.

Όσο για τον Λεβαντόφσκι, ο οποίος λειτουργούσε ουσιαστικά ως ανεπίσημος επικεφαλής προσωπικού της Νόεμ στο υπουργείο, παρά το γεγονός ότι ήταν άμισθος ειδικός κυβερνητικός υπάλληλος, εκτιμάται ότι πλέον θα βρεθεί εκτός κυβέρνησης.