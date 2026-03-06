Η τιμή του πετρελαίου ανέβηκε ξανά και συγκεκριμένα σημείωσε άλμα άνω του 10% μετά από ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον πόλεμο στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία με την Τεχεράνη. Αντιθέτως, αναμένεται το Ιράν να παραδοθεί άνευ όρων.

Αυτό ήταν αρκετό, ώστε η τιμή του βαρελιού μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας να σκαρφαλώσει στα 91,89 δολάρια το βαρέλι, το υψηλότερο από τον Απρίλιο του 2024.

Επιπλέον, η τιμή του αμερικανικού αργού (WTI) άγγιξε για λίγο τα 89,62 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 10,63%, πριν υποχωρήσει ελαφρώς.

Ταυτόχρονα, σεαρνητικό έδαφος κινούνται οι διεθνείς αγορές, καθώς η περαιτέρω άνοδος των τιμών του πετρελαίου αναζωπυρώνει τους φόβους ότι η κλιμάκωση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή θα δώσει νέα ώθηση στον πληθωρισμό.

Σημαντικές πιέσεις δέχονται και οι βασικοί δείκτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι κινούνται προς τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοση του τελευταίου έτους. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 100 υποχώρησε κατά 0,1%, ενώ ο FTSE 250 παρέμεινε αμετάβλητος. Και οι δύο δείκτες καταγράφουν, σύμφωνα με το Reuters, τη χειρότερη εικόνα τους από τον Απρίλιο του 2025, όταν οι αγορές είχαν κλονιστεί από τους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Trump στο πλαίσιο της πολιτικής «Liberation Day».

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς κρατικού τίτλου των ΗΠΑ ενισχύθηκε κατά 3 μονάδες βάσης, φτάνοντας στο 4,16%, οδεύοντας προς τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον περασμένο Απρίλιο.

Παράλληλα, τα futures του S&P 500 υποχώρησαν κατά 0,3%, ενώ το δολάριο και ο χρυσός παρουσιάζουν εικόνα σταθερότητας.