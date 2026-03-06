Νοκ άουτ για τουλάχιστον ένα μήνα τέθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, λόγω του πρόσφατου τραυματισμού του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «A Bola» τα νέα από το ιατρικό επιτελείο της Αλ Νασρ δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά, καθώς ο τραυματισμός που υπέστη στους προσαγωγούς κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Αλ Φάιχα αποδείχθηκε σοβαρότερος των αρχικών εκτιμήσεων.

Η κατάσταση του Πορτογάλου σταρ προκαλεί έντονη ανησυχία, με τον προπονητή του, Ζόρζε Ζεσούς, να παραδέχεται δημόσια πως το πρόβλημα είναι βαθύτερο από όσο είχε αρχικά διαφανεί.

Μάλιστα ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αποφάσισε να ταξιδέψει στην Ισπανία, επιδιώκοντας να ακολουθήσει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης υπό την επίβλεψη προσωπικού του θεραπευτή.

«Ο τραυματισμός του Κριστιάνο είναι πιο σοβαρός απ’ όσο νομίζαμε. Θα ταξιδέψει στην Ισπανία για να λάβει θεραπεία με έναν προσωπικό θεραπευτή, όπως κάνουν και άλλοι παίκτες. Ελπίζουμε να επιστρέψει σύντομα και να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα» τόνισε χαρακτηριστικά ο Ζόρζε Ζεσούς.